Patrulles veïnals al Mas Jardí de Palau contra els robatoris

Un grup de veïns de la urbanització Mas Jardí de Girona organitza patrulles, des de fa un mes i mig, per fer front a l'allau de robatoris que viu el barri de Palau. Cada dia, de les sis de la tarda a dos quarts de nou del vespre, volten a peu pels carrers de la zona amb llanternes per detectar qualsevol acció sospitosa.

Els veïns asseguren que acumulen dos mesos i mig amb continus furts. «Cada setmana, hi ha entre dos o tres robatoris i normalment es produeixen entre les set de la tarda i les nou del vespre», expliquen. Es tracta d'una problemàtica que viu tot el barri de Palau, però el gran gruix de furts s'han produït a la urbanització Mas Jardí.

Els veïns asseguren que han detectat que hi ha més presència policial al barri, però que igualment hi ha robatoris. Davant d'aquesta situació, un grup format per quatre voluntaris va decidir sortir els vespres a «patrullar». Un d'ells, que no ha volgut revelar el seu nom, explica que miren «cada racó» i que, si veuen alguna cosa sospitosa, truquen a la Policia o els Mossos perquè vinguin ràpidament.

Fa un mes i mig que organitzen aquestes patrulles però durant uns dies ho van aturar i ara han tornat a fer rondes per tota la urbanització perquè els robatoris continuen. A més, recalca que al barri hi viu molta gent gran i que són «els joves» els que han de sortir al carrer.



Els veïns viuen «atemorits»

Diferents veïns, que tampoc han volgut revelar el seu nom, expliquen a aquest diari que viuen «atemorits» i que no poden dormir a la nit. «El barri està molt nerviós, hi ha una tensió important perquè hi ha hagut bastants robatoris en poc temps», explica un d'ells.

D'altra banda, una de les veïnes a les quals han entrat a robar afirma que viu amb «por i angoixa» i que se sent «desprotegida». «La justícia està feta pels lladres perquè la policia els deté però després els jutges els deixen anar», afirma de forma contundent. Fa dues setmanes van entrar-li a robar. «A casa hi havia el meu marit però no es va adonar de res perquè té 80 anys i problemes d'audició», afirma.

El president de l'Associació de Veïns de Mas Jardí, Valentí Giralt, explica que ha traslladat la problemàtica a l'Ajuntament i que també compten amb el suport de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra. L'entitat també s'ha posat a disposició del consistori per poder trobar conjuntament una solució a aquesta problemàtica. Giralt explica que ha fet arribar als veïns que «davant de la delinqüència» s'han de protegir, com per exemple posar una alarma i que aquesta funcioni, perquè «a vegades no és així».

12 robatoris. una gent a dis, q li vna robar tot i no es va enterar, una persona gran, no pot dormir pq viu atemorit.