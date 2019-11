Salut preveu que el nou Trueta ocupi 95.000 metres quadrats i està analitzant les propostes de Girona i Salt

El Departament de Salut preveu que el nou hospital Josep Trueta ocupi 95.000 metres quadrats construïts tot i que encara no ha decidit a on es farà. Actualment, els tècnics de Salut estan estudiant les dues propostes d'ubicacions que han enviat els ajuntaments de Girona i Salt (Gironès) per decidir durant el primer trimestre de 2020 a on projecten finalment el nou hospital. De moment, el document provisional del Pla Funcional del nou hospital fixa que comptarà amb 32 quiròfans, un màxim de 431 llits, sis sales de part i 78 boxs a urgències. Això suposarà un increment considerable amb els equipaments que hi ha actualment a l'hospital, ja que el centre disposa d'onze quiròfans, 400 llits, quatre sales de part i 43 boxs a urgències.

El Departament de Salut ha calculat les necessitats que té l'hospital actualment, però sobretot les que tindrà en un futur. D'aquesta manera, es vol construir un centre de referència que pugui donar resposta a les demandes assistencials durant els pròxims 50 anys.

El Pla Funcional divideix l'activitat del centre en tres nivells. D'una banda, l'atenció bàsica que fa com a hospital de Girona, Sarrià de Ter, Celrà i Banyoles. En segon lloc, s'ha fixat l'activitat que desenvolupa com a centre de referència de mitjana-alta complexitat i també la de terciarisme, ja que és el centre de referència de tota la Regió Sanitària de Girona. A més, també ha inclòs un estudi de la població i els augments que es poden produir a la demarcació i també la "població flotant" que s'ha d'atendre (estrangers no-residents o turistes).

Segons els plans del Departament, l'hospital serà l'edifici principal d'un campus sanitari, donat que la mateixa zona hauria d'acollir centres educatius relacionats amb les ciències de la salut, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona i altres instal·lacions per les quals la proximitat amb el centre de referència és important. L'objectiu del Govern és recrear el model que s'ha fet en el Campus de la Vall d'Hebron de Barcelona o el Karolinska Institutet d'Estocolm, en què es fusiona assistència, recerca i docència en un mateix entorn.

Per aquest motiu estimen que el nou equipament necessitarà 95.000 metres quadrats construïts. A més, han demanat als ajuntaments de Girona i Salt que reservin 15.000 metres quadrats per a futures necessitats. De moment, el Departament s'està reunint amb totes les parts implicades en la construcció del nou hospital per a escollir la millor ubicació del centre.