Sarrià obre un expedient sancionador a Hinojosa per no complir l'ordenança d'olors

L'Ajuntament de Sarrià de Ter ha obert un expedient sancionador a la fàbrica Hinojosa per no complir l'ordenança d'olors. «La planta paperera diu que ha reduït el nivell de males olors de 50 a 10 unitats, però no han arribat a les tres unitat, que és el que marca la normativa», explica l'alcalde del municipi, Narcís Fajula. És per aquest motiu que el consistori ha engegat el procés per sancionar la fàbrica, multa que podria ascendir fins als 12.000 euros.

La planta paperera, en canvi, diu que «compleix estrictament amb l'ordenança municipal d'olors a través del Pla de Gestió d'Olors (PGO)». D'aquesta forma, la fàbrica s'empara amb aquest document -on es detallen totes les accions que l'empresa emprendrà per aconseguir reduir encara més les males olors- per fer front a l'expedient sancionador. En un comunicat, l'empresa assegura que gràcies a aquest Pla ja han aconseguit reduir de les 50 a les 10 unitats d'olor (medicions de l'agost del 2019), i que continuen aplicant mesures en aquest sentit.

Hinojosa recorda que el Pla va ser presentat a l'Ajuntament el 20 de març de 2019 i acceptat pel mateix el mes de juliol de 2019, després d'incorporar-se totes les al·legacions requerides pel consistori. Afegeixen que la completa execució d'aquest Pla preveu dues fases, la primera de les quals s'estendrà fins a finals d'any i la segona, en cas que fos necessària, fins al 31 de desembre del 2020.

«A Hinojosa Paper Sarrià seguim les prescripcions indicades pels tècnics especialistes amb la major diligència. A més, una comissió tècnica integrada per Generalitat i Ajuntament vetlla en tot moment pel compliment de les mesures previstes dins el PGO -com així reconeix l'expedient sancionador presentat per l'Ajuntament-», exposen.



Presentaran al·legacions

La paperera de Sarrià assegura que realitzarà les al·legacions pertinents a l'expedient sancionador presentat per l'Ajuntament. Asseguren que, d'aquesta forma, la companyia podrà continuar executant les accions i inversions necessàries per acabar amb qualsevol impacte odorífer que pogués afectar una part dels veïns de Sarrià.