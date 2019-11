Quan i com serà l'encesa dels llums de Nadal de Girona

L'Ajuntament de Girona inaugurarà aquest divendres 29 de novembre la campanya de Nadal amb la popular encesa de llums. Les persones usuàries de la Llar Oxalis seran les encarregades, a les sis de la tarda, de prémer el botó per il·luminar l'arbre de la plaça de Catalunya.

Les activitats començaran a les 17.15 h amb una cercavila de la Girona Marxing Band des del carrer de la Creu (cantonada carrer del Migdia), carrer de Tomàs de Lorenzana, plaça de Miquel Santaló, carrer de Joan Maragall i plaça de Catalunya. Després de l'encesa de llums, hi haurà una cantada de nadales a càrrec de l'alumnat de l'Escola de Música Moderna de Girona.

A continuació, com és habitual, la Girona Marxing Band continuarà la cercavila des de la plaça de Catalunya per arribar a la plaça de la Independència, on es farà una xocolatada popular amb motiu de la inauguració de FiraNadal a l'espai.

Acte reivindicatiu de veïns de la Font de la Pólvora

La Plataforma per la Dignidat Font de la Pólvora ha anunciat una acció durant l'encesa de llums. Reivindicaran "més il·luminació per a les persones i menys per al consumisme". La plataforma no comparteix el diagnòstic de l'ajuntament de Girona "que la problemàtica dels talls de llum al barri és deguda només al fenòmen de frau elèctric, enlloc de reconèixer altres factors com una xarxa deficient".