La lleona maquillada que el col·lectiu LGTBI de Girona considera ofensiva

Les entitats LGTBI i Girona Orgullosa troben «ofensiu» i de «mal gust» com s'ha il·lustrat «una lleona trans» a l'exposició Dona la volta a les llegendes, organitzada per l'Ajuntament. «Un lleó sense la cabellera i maquillat no representa el col·lectiu, que és molt divers», afirma Laia Cruañas, membre del Consell municipal LGTBI i vicepresidenta de Girona Orgullosa.

Assegura que ha fet arribar la il·lustració a la resta d'associacions trans de Catalunya i que totes elles opinen que la imatge és «ofensiva i que ratlla la transfòbia». Consideren que la il·lustració no representa el col·lectiu, el qual és molt divers i acull diferents sensibilitats. «L'únic que han fet és mantenir els genitals masculins del lleó, treure-li la melena i posar-li un quilo de maquillatge, i això no ens representa», afirma Cruañas.

Davant d'això, les entitats van demanar explicacions al consistori. Segons expliquen, l'Ajuntament ja els ha notificat que es modificarà la imatge per ajustar-la al que demana el col·lectiu trans. «De moment, però, l'exposició està oberta i la imatge segueix allà», afegeix Cruañas.

La mostra es pot veure al Centre Cultural La Mercè i es va inaugurar aquest dilluns, 25 de novembre, coincidint amb la celebració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. L'exposició parteix de diferents personatges de les llegendes de Girona. Cada un d'ells convida el públic a desmuntar estereotips de gènere, a descobrir eines per qüestionar desigualtats de gènere i a aprendre a relacionar-se des del bon tracte.

Entre aquests personatges hi apareix una lleona trans (el personatge del cul de la lleona) acompanyada del següent text: «El teu cos és important i bonic. A través d'aquest pots sentir, expressar-te o fer activitats que t'agraden. Però de vegades, en funció del cos amb què hem nascut, ens fan passar per un cèrcol o per un altre. Hem de tenir la llibertat de decidir sobre el nostre cos; tenim dret a dir el que desitgem i el que no». Cruañas explica que el text està prou bé però que agafar el personatge del cul de la lleona no és adequat.

L'Associació trans* Generem també comparteix aquesta idea. «La imatge del cul de la lleona per reclamar els drets de les persones trans és totalment desencertada, amb l'estigma de les dones trans amb el cul i la sexualització», van escriure a Twitter. També afegeixen que a l'exposició es barregen en una mateixa il·lustració dos temes diferents: el gènere trans i el consentiment en una relació sexual.

D'altra banda, les entitats trans també manifesten que, «un cop més», l'Ajuntament no els ha tingut en compte a l'hora de tractar aquesta qüestió. «A quantes persones trans heu preguntat per reivindicar-nos d'aquesta manera?», es pregunten. Les entitats gironines han posat en coneixement el tema al Consell Nacional LGTBI, que els va assegurar que mirarien que es retirés la imatge.