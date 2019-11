Facua denuncia tarifes injustificades en el rebut de l'aigua de Girona

Facua-consumidors en acció denuncia tarifes injustificades en els rebuts de l'aigua dels veïns de Girona, Salt i Sarrià. Afirma que, segons la mida del calibre (de 13 o 15 mm), es cobra un preu o un altre en el servei de sanejament. I que també es cobren preus diferents en la quota fixa d'abastament.

L'associació ha analitzat les tarifes del subministrament domiciliari de l'aigua de totes les capitals espanyoles de província, més Santiago de Compostel·la, Gijón i Melilla. Una de les conclusions de l'informe és que en cinc ciutats existeixen diferències injustificades en les tarifes dels calibres de comptador; i una d'aquestes és Girona (on també s'inclou els municipis de Salt i Sarrià perquè el sistema és conjunt).

En funció de si el calibre és de 13 o 15 mm, es paga una quota o una altra. Concretament, per a un consum de 10 metres cúbics, es paguen 12,26 euros si es té un calibre de 13mm i 12,94 euros si és de 15 mm. I si el consum és de 20 metres cúbics, es paguen 46,89 euros o 47,57 euros. Una diferenciació de preus que també suceeix a Granada, Guadalajara, Huelva i Santa Cruz de Tenerife.

Una altra dada rellevant és que de les 53 ciutats analitzades, només vuit cobren preus diferents a la quota fixa d'abastament. Aquestes són Girona, Castelló, Granada, Guadalajara, Huelva, Osca, Madrid i València.

Facua qüestiona l'existència d'aquestes diferències de preus sobre la base del calibre (de 13 o 15 mm) del comptador, ja que «no existeixen raons tècniques per fer-ho», afirmen. Asseguren que així ho recullen els fabricants de comptadors, els documents tècnics d'alguns operadors com el Canal de Isabel II (empresa pública encarregada de l'aigua a la Comunitat de Madrid) i dos resolucions emeses per la Conselleria d'Indústria de la Junta d'Andalusia.

«A la pràctica, des d'un punt de vista constructiu, de capacitat metrològica i de transport d'aigües, els comptadors d'aquests dos diàmetres són exactament iguals i l'única diferència entre tots dos correspon al diàmetre de les rosques de connexió. A vegades, en alguns abastaments i per qüestions històriques, els comptadors de 13 i 15 mm s'utilitzen en habitatges de diferents tipus», s'exposa en un document tècnic de Canal de Isabel II que recull l'informe de Facua.

També detallen que una resolució d'Indústria d'Andalusia assenyala que no existeixen raons que justifiquin la diferenciació de preus entre els dos comptadors quan no existeixen diferències constructives, ni metrològiques, ni de transport d'aigua.



La 13a ciutat on l'aigua és més cara

L'estudi de Facua també determina que Girona és la tretzena ciutat espanyola de les 53 analitzades que té la tarifa mitjana de l'aigua més cara. Qui encapçala el rànquing és Barcelona, on el preu mitja és de 46,89 euros; mentre que a Girona és de 29,92 euros. Al final de la taula hi ha Lugo i Soria, que només pagen 13,36 i 13,69 euros, respectivament.

L'estudi també ressalta que depenent d'on visquis pots arribar a pagar una tarifa dotze vegades més cara. I és que han calculat que existeix una variació d'1,139% en la tarifa de l'aigua entre les diferents ciutats analitzades. Per exemple, per a un consum de 10 metres cúbics, es troben diferències que van des dels 2,29 euros al mes de Lleó als 28,43 euros de Múrcia, passant pels 22,90 de Barcelona i els 12,26 de Girona. Aquests preus (que no inclouen la tarifa per lloguer i manteniment, ni l'IVA) suposen una diferència de 313,80 euros a l'any en el cas de 10 metres cúbics de consum i de fins a 746 euros en un consum de 20 metres cúbics.



Millorar la normativa

D'altra banda l'organització que defensa els drets dels consumidors reclama als ajuntaments «que adoptin un sistema progressiu de tarifació que reflecteixi millor el consum de les llars per nombre d'habitants», ja que «un consum elevat en llars amb poques persones podria reflectir un malbaratament que hauria de ser penalitzat». «Un sistema tarifari que contempli aquest tipus de qüestions és més equitatiu per a la ciutadania i així mateix permet premiar l'estalvi amb tarifes més assequibles», asseguren des de Facua.