Girona encén els llums de Nadal amb protestes

La ciutat de Girona va inaugurar ahir la campanya de Nadal amb la popular encesa de llums. Durant l'acte, el moviment Rebel·lió o Extinció Girona juntament amb la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora van denunciar el consum desmesurat, tant d'energia com de recursos, que representa la campanya quan hi ha un sector de la ciutat que pateix talls de llum diaris.

En el moment que es va il·luminar l'arbre de Nadal de la plaça Catalunya, a les sis de la tarda, dos activistes de Rebel·lió o Extinció Girona van enfilar-se a la construcció i van desplegar una pancarta on es podia llegir: «S'encenen els llums, s'apaga el planeta». Posteriorment van llegir un manifest on van explicar que «no s'oposen a la festivitat» sinó que volen denunciar que «s'hagi convertit en un símbol de consumisme desmesurat, que està incentivat pels governs i que posa en risc la pròpia supervivència del planeta».

Així mateix, Rebel·lió o Extinció va reclamar coherència al govern local i que comencin a actuar per fer front a l'emergència climàtica. Els van instar, doncs, a no seguir consumint i malgastant recursos energètics i econòmics per incentivar un període festiu que només beneficia a algunes empreses multinacionals, malbarata recursos, genera residus i evidencia les desigualtats socials. I que aquests recursos «els destinin a desenvolupar mesures reals» que permetin «descarbonitzar l'economia i a reduir les emissions».

Finalment, ambdós col·lectius van reclamar solucions per Font de la Pólvora, així com per totes aquelles persones que viuen en situació de vulnerabilitat i les quals el canvi climàtic les afectarà amb més severitat. Des de la Plataforma per la Dignitat van qualificar de «cínic» que l'Ajuntament es gasti «centenars de milers d'euros en posar llumetes durant dues setmanes mentre hi ha veïns que a la nit passen fred».

El tret de sortida

Les persones usuàries de la Llar Oxalis van ser les encarregades de prémer ahir el botí per il·luminar l'arbre de la plaça de Catalunya. La jornada va comptar amb la cercavila de la Girona Marxing Band per la ciutat, un concert de nadales a càrrec de l'alumnat de l'Escola de Música Moderna de Girona i una xocolatada.