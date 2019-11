Girona posa en marxa el pla de fred amb 50 places d'allotjament nocturn per a persones sensesostre

Girona posarà en marxa, a partir de dilluns vinent, el pla de fred. El mateix dia al vespre obriran, per segon any, les instal·lacions de l'antiga UNED per oferir allotjament nocturn a totes aquelles persones que dormen al carrer a la ciutat i que, especialment per les condicions climatològiques d'aquesta època de l'any, es troben en situació de vulnerabilitat. Està previst que l'equipament estigui obert fins al 31 de març del 2020. En aquest centre hi haurà cinquanta places cada nit i l'horari d'entrada serà entre les nou i les deu de la nit. Les persones responsables de garantir la convivència de l'espai seran, un any més, voluntaris amb experiència de carrer, que han fet un seguiment social a la Sopa i la majoria dels quals participen en l'espai de les 'Trobades amb sostre'.

La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, recorda que l'espai de la UNED és un recurs "sense cap exigència, només el respecte i la bona convivència, i neix amb l'única voluntat de poder arribar a aquelles persones que no es volen o no poden acollir-se a altres recursos però que en aquests mesos de fred de l'any necessiten un cobert on poder dormir en condicions".

Hi haurà cinquanta places cada nit. Per poder-hi accedir caldrà tenir un tiquet que es donarà des de l'espai de 'Trobades amb sostre', tot i que també es podrà anar directament a l'equipament de l'antiga UNED a demanar el servei. A l'espai no se servirà ni sopar ni esmorzar ni hi haurà servei de dutxes. La majoria de les persones usuàries d'aquest servei, subratlla l'equip de govern, ja fa àpats a La Sopa o per mitjà del repartiment diari de menjar que fan diverses entitats de la ciutat. A més, l'esmorzar el podran fer al local de les 'Trobades amb sostre' de Pedret.

Les persones responsables de garantir la convivència de l'espai seran, un any més, voluntaris amb experiència de carrer. A més, la gestió es farà també amb dos responsables del torn de nit del Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa i un vigilant de seguretat que hi seran des de les nou fins a les onze de la nit per poder fer l'acollida i assignar els llits juntament amb l'equip de dos voluntaris diaris, que faran la vigilància des de les onze de la nit fins a les vuit del matí. En aquest període de temps tindran igualment el suport dels responsables de nit de La Sopa.

Una de les novetats d'aquest any és que les persones voluntàries que faran part de la gestió del centre han rebut una formació a càrrec de professionals de La Sopa en col·laboració amb l'entitat ATART. En aquest treball previ han abordat temes com què vol dir ser voluntari; els límits, drets i deures dels voluntaris; els conceptes bàsics sobre malalties mentals i addiccions; el treball en equip, cohesió i resolució de conflictes o el perfil de les persones que s'atendran o les característiques del recurs.