El gimnàs municipal estrena noves instal·lacions

El gimnàs municipal de Salt, gestionat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), ha ampliat les seves instal·lacions coincidint amb el 15è aniversari de l'equipament (que també inclou la Piscina Municipal Uesports). Concretament, s'ha posat en marxa una nova sala per dur a terme activitats dirigides, mentre que la sala de fitness ha guanyat metres quadrats per tal d'oferir un millor servei als usuaris. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, va valorar molt positivament l'activitat que es realitza a l'equipament ahir en la inauguració de les instal·lacions. També va destacar que el centre «s'ha convertit en un referent, no només a Salt, també als municipis de l'entorn». Avui dia l'Uesports compta amb 2.750 abonats, dels quals la meitat, concretament 1.325, són saltencs.