Detenen un home que acabava de robar en dos domicilis del barri de Palau

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dijous a la nit un home de 26 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força. Els fets s'emmarquen dins el dispositiu que des del 15 de novembre els Mossos amb la col·laboració de la Policia Municipal fan al barri de Palau per fer front a l'allau de robatoris que hi ha en aquest punt.

Pels volts de les set de la tarda mossos de paisà es trobaven emboscats en una zona propera al carrer Mas Jardí, quan van observar dos homes que sortien d'una casa saltant un petit mur. Els agents van observar que els homes també s'emboscaven. Seguidament els mossos es van dirigir cap a ells. En ser descoberts, els homes van llançar una pota de cabra als agents i es va iniciar una persecució a peu.

Davant d'això, els agents van alertar els altres components del dispositiu i, finalment, un indicatiu uniformat va localitzar un dels fugitius quan s'amagava dins d'un vehicle, en un carrer proper. Els agents van identificar i detenir l'home, com a presumpte autor de dos robatoris amb força. Dins del vehicle van trobar una mola radial.

A més dels dos domicilis violentats, els investigadors van tenir coneixement de dues temptatives de robatori en domicilis del carrer Sarriera i Mas Jardí. Els mossos informen que la investigació continua oberta i que no descarten la imputació de més robatoris al detingut, així com noves detencions d'altres persones que formarien part d'aquest grup. El dispositiu també continuarà en actiu les properes setmanes amb efectius uniformats i de paisà i amb la col·laboració de la Policia Municipal.

El detingut, que té nombrosos antecedents per fets similars, passarà properament a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.