La Diputació valora cedir un pati a l'amo del vell teatre Odeon de Girona

La Diputació de Girona estudia cedir un espai a l'antic teatre Odeon perquè aquest emblemàtic edifici, que es convertirà en un restaurant, pugui tenir terrassa. El propietari de l'immoble, Miquel Casals, ha sol·licitat «ocupar» el pati de la seu de la Diputació «amb la finalitat de poder situar una sortida d'emergència i algun altre ús relacionat amb l'activitat». Així ho confirma la mateixa administració.

La casa que va acollir l'Odeon està situada al cor del Barri Vell, a les escales de la pujada de Sant Martí. L'immoble fa cantonada i, per la part posterior, frega amb l'edifici de la Diputació. Concretament, Casals està interessat en el pati de la seu, que compta amb una sortida a la pujada de Sant Martí. Es tracta d'un «pati no construït, que està enfonsat uns cinc metres respecte al carrer», detalla la Diputació.

Preguntats sobre aquesta qüestió, l'administració assegura que «haurà d'estudiar» la possible cessió «per veure si des d'un punt de vista tècnic i jurídic es pot acceptar o no la sol·licitud i, també, del que es vulgui decidir per part de la Diputació de Girona». Afegeixen que «tot això sense perjudici de les llicències i autoritzacions que pugui atorgar l'Ajuntament de Girona».

L'interès del propietari per aquest espai respon al futur ús de l'emblemàtic edifici. Està previst que el grup König obri un restaurant per a 400 persones en aquest immoble, amb un nom diferent. Actualment l'edifici està immers en les obres de rehabilitació.



Un edifici amb molta història



La finca consta al Pla Especial Barri Vell de Girona en la categoria «R», que singnifica que quan s'hi actuï s'ha de mantenir la integritat de la configuració original. L'Odeon, amb la porta d'accés a les escales de Sant Martí, va ser l'únic teatre en funcionament a la ciutat de Girona entre els anys 1857 i 1861. Va acollir comèdies, sarsueles, revistes musicals, mítings polítics i altres actes socials. Durant aquells anys, el Teatre Municipal de Girona va romandre tancat per obres per revertir el seu estat ruïnós.

Els anys d'esplendor de l'Odeon encara són perceptibles avui en les pintures al fresc, que, molt deteriorades, decoren l'antic escenari. Fins fa poc en aquest espai hi havia la fusteria Armand Lladó i el taller de cromats Joan Ensesa.

La finca consta de dues parts. A la part de baix hi ha el que va ser l'antic teatre i, al capdamunt, hi ha la que va ser la luxosa residència de l'empresari Joan Artau. La casa, avui deshabitada, se sosté sobre unes esveltes columnes de la marca Eiffel de nou metres d'altura.

L'Odeon va ser fundat com a sala de ball, però el seu propietari, Joan Artau, es va aventurar amb unes reformes importants per construir un escenari per a obres teatrals, aprofitant el tancament del Municipal. A partir de 1861, quan el Municipal va reobrir, l'empresari, arruïnat, va vendre les decoracions al Teatre Municipal i va acabar entrant en nòmina com a encarregat del guarda-roba. El nou Teatre Municipal va substituir l'antic edifici del «Pallol», el Teatre de Comèdies que es trobava al mateix lloc.



Protestes en contra del projecte



Davant de tota aquesta història que acumulen les parets de l'edifici, els veïns del Barri Vell, de Girona i diferents entitats i partits polítics han demanat que es respecti el patrimoni històric. Fins i tot, l'organització política juvenil La Forja Gironès va ocupar al setembre de manera simbòlica l'antic teatre com a mostra de rebuig a la possible transformació del local en un restaurant.