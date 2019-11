L'acusat de matar a ganivetades un home en un bar a Salt n'admet l'autoria i demana perdó a la família

L'acusat de matar a ganivetades un home en un bar al carrer Doctor Ferran de Salt el 25 de juliol de l'any passat ha admès els fets i ha demanat perdó a la família de la víctima. El judici va iniciar-se ahir a l'Audiència de Girona i el processat s'enfronta a 15 anys de presó per un delicte d'homicidi amb agreujant d'abús de superioritat. La defensa en demana 2 i mig en considerar que cal aplicar atenuants, entre els quals, de confessió dels fets.

Tal com relata la fiscalia als escrits d'acusació, el presumpte autor dels fets i veí de Salt, A.G.P., va arribar al local cap a dos quarts d'onze de la nit i allí va asseure's a la barra, on també hi havia la víctima, un home que també era veí del mateix municipi i que estava acompanyat d'un altre home. En la seva declaració, que va consistir a confirmar la versió de la fiscalia, l'acusat va assegurar que no coneixia la víctima i que van iniciar una conversa que va degenerar en una discussió. Seguidament el processat va sortir de l'establiment i va quedar-se davant l'entrada. La víctima va sortir al seu darrere i llavors van tornar a discutir. En un moment donat la víctima li va donar una bufetada i l'acusat va treure's una navalla que duia al damunt i el va apunyalar «diverses vegades», sabent que podia arribar a morir. En una de les preguntes del fiscal, va dir que portava aquell ganivet, d'uns 20 centímetres de fulla, «habitualment» al damunt mentre treballava. Després d'apunyalar-lo, va asseure's a la barra i llavors va arribar una primera patrulla dels Mossos. En aquell moment, en preguntar-li els agents pels fets, va reconèixer haver-li clavat la navalla, però va dir que era la víctima qui la duia a sobre i que ell li va treure i li va clavar per defensar-se. Després va anar al lavabo i va llençar l'arma a la cisterna. En tornar va seguir parlant amb la policia, i uns minuts després el van detenir com a presumpte autor dels fets.

Un dels testimonis que era fora del bar va afirmar que va veure com l'acusat feia el gest d'apunyalar l'altre home, però que va fixar-se que duia un ganivet a les mans quan la víctima va caure a terra. Llavors l'acusat se li va dirigir i li va preguntar «què hauries fet tu?». A més va subratllar que quan el processat va tornar a entrar dins el bar es va tornar a asseure i va estar «bevent fins l'últim moment».

La primera patrulla de mossos que va arribar va trobar-se l'home assegut a la barra bevent. En preguntar-li per l'arma, els va dir que no la tenia. De fet van trigar diverses hores a trobar-la, perquè estava amagada dins la cisterna del lavabo del bar.

Els agents de la policia científica encarregats d'efectuar les mostres biològiques de les proves recollides van testificar que no van poder resoldre l'autoria de l'arma, ja que havia estat submergida massa estona. També van trobar taques de sang a les sabates i a la roba de l'acusat, dins del bar i en un cotxe que estava aparcat a la vorera. L'establiment, que té una càmera de videovigilància, va enregistrar la primera discussió dins del local que van tenir víctima i acusat. El secretari de l'atestat policial va explicar que al vídeo s'hi mostrava com l'acusat havia iniciat gestos i comentaris cap a la víctima, i que aquesta «interpretava que eren de caràcter homosexual, i li retreia per què li feia aquells comentaris».

L'acusat va demanar perdó a la família de la víctima, i va oferir en concepte d'indemnització una propietat que té a Salt i una plaça d'aparcament.

La fiscalia demana pel processat 15 anys de presó per un delicte d'homicidi amb agreujant de superioritat, ja que la víctima anava «completament desarmada». En canvi, la defensa rebaixa la pena a 2 anys en considerar que es donen tres atenuants: reparació del dany, confessió i per actuar sota els efectes de l'alcohol, ja que al centre penitenciari on compleix presó preventiva està seguint un tractament per l'alcoholisme crònic que pateix.