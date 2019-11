Posen en marxa 50 places d'allotjament nocturn per als sensesostre

Girona posarà en marxa, a partir de dilluns, el pla de fred. El mateix dia al vespre obriran, per segon any, les instal·lacions de l'antiga UNED per oferir allotjament nocturn a totes aquelles persones que dormen al carrer a la ciutat i que, especialment per les condicions meteorològiques d'aquesta època de l'any, es troben en situació de vulnerabilitat. Està previst que l'equipament estigui obert fins al 31 de març del 2020. En aquest centre hi haurà cinquanta places cada nit i l'horari d'entrada serà entre les nou i les deu de la nit. Les persones responsables de garantir la convivència de l'espai seran, un any més, voluntaris amb experiència de carrer. També hi haurà un vigilant de seguretat per a l'acollida.