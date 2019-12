La 27a edició de la Fira Tot Nuvis de Girona tanca amb 2.800 assistents

La 27a edició de la Fira Tot Nuvis de Girona ha tancat les seves portes aquest diumenge amb 2.800 assistents que han visitat els diferents estands. Des de l'organització destaquen el "perfil més jove" de les parelles que s'han interessat per l'esdeveniment que agrupa negocis relacionats amb els casaments, com restaurants on celebrar els banquets, fotògrafs, músics o perruqueria. També destaquen que set de cada deu parelles no tenen fills i la majoria que han vingut ho han fet pels preparatius del seu primer casament. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat ha destacat que la xifra és similar a la de l'any passat i que Tot Nuvis es "consolida" com el saló nupcial de "referència" a les comarques gironines.