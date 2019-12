Cinc ferits i 25 veïns confinats per un incendi en un pis a Girona

Cinc persones han patit lesions lleus en l'incendi d'un pis al carrer Abeuradors de Girona, que ha obligat a confinar en els seus habitatges 25 veïns més, per la presència del fum a l'escala de l'edifici. El foc ha calcinat la cuina del pis i també ha afectat la resta del domicili i l'escala del bloc.

Segons han informat els Bombers, l'incendi s'ha iniciat cap a les 6.45 hores del matí, i han donat per completament apagat a les 7.30 hores, un cop l'escala ja estava ventilada i revisada per part dels membres del cos, que hi han enviat sis dotacions.