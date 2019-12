Cristina Borràs presenta el seu llibre sobre la marxa nòrdica

El claustre del convent de Sant Daniel va acollir ahir la presentació del llibre Marxa Nòrdica de Cristina Borràs. Es tracta del primer manual sobre aquest esport en català. El llibre, publicat per Cossetània Edicions, pretén ser una eina pràctica i útil per a tots aquells que es volen iniciar o aprofundir en aquesta activitat física que s'ha popularitzat en els últims anys. A banda d'explicar els orígens i els beneficis de la marxa nòrdica, el llibre també dona informació sobre el material necessari, la tècnica, els terrenys sobre els quals es pot practicar i multitud de consells pràctics. En definitiva, un manual amb tots els detalls per començar a fer aquesta activitat de manera pràctica, segura, eficient i saludable.

L'acte va ser presentat per la periodista Núria Riquelme, i va comptar amb la presència, a banda de l'autora, del doctor Jordi Sitjà, metge de l'esport i Anna Ribas, catedràtica de Geografia de la Universitat de Girona.