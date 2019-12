El jurat declara culpable d'homicidi l'acusat de matar un home a ganivetades a Salt

El jurat popular ha declarat culpable d'homicidi amb agreujant d'abús de superioritat l'acusat de matar un home a ganivetades davant d'un bar de Salt (Gironès) la nit del 25 de juliol del 2018. El veredicte recull l'escrit de conclusions definitives acordat entre fiscalia, acusació particular i defensa i declara provat que el processat i la víctima van tenir una primera discussió dins el bar La Cova que, minuts més tard, va continuar a l'exterior del local. Durant la disputa, segons el jurat, l'acusat Angel Garcia Prior va treure una navalla que duia sobre i li va assestar fins a quatre ganivetades al pit a la víctima. Fiscalia, acusació i defensa mantenen la petició de 8 anys de presó perquè li aprecien dues atenuants d'addicció a l'alcohol i de reparació del dany, perquè ha consignat un pis i un garatge per pagar la indemnització a la mare de la víctima.

El veredicte del jurat popular, per unanimitat, ha avalat l'escrit de conclusions definitives acordat al final del judici entre el fiscal Víctor Pillado, l'advocada de l'acusació particular Natàlia Frigola i el lletrat de la defensa Benet Salellas. Així, el tribunal popular ha declarat Angel Garcia Prior culpable d'un homicidi amb abús de superioritat.

Segons declarar provat el veredicte, prop de les onze de la nit del 25 de juliol del 2018, i després d'haver començar una discussió dins el bar La Cova, l'acusat i la víctima van continuar la disputa al carrer. Durant la trifulga, l'acusat va treure una navalla que duia a sobre i li va assestar diverses ganivetades a la zona del pit de la víctima, que va morir com a conseqüència d'una hemorràgia.

El jurat popular es basa en el reconeixement dels fets que va fer al judici el mateix acusat i, també, en les declaracions d'un testimoni directe dels fets i dels Mossos d'Esquadra que van arribar primer al bar. L'acusat, que després de l'atac va tornar a entrar al bar i va deixar la navalla a la cisterna del lavabo, va admetre als agents que havia estat qui havia apunyalat la víctima.

A més, el jurat popular també conclou que, a l'hora d'assestar les ganivetades, l'acusat va actuar amb abús de superioritat. D'entrada perquè la víctima anava desarmada però també perquè tenia les capacitats de defensa afectades per la ingesta d'alcohol. En aquest punt, el jurat ha recollit que els forenses han conclòs que li van detectar 2,06 grams d'alcohol en sang.

El jurat no ha hagut d'entrar a valorar les circumstàncies atenuants de reparació del dany i dependència a l'alcohol que li aprecien fiscalia, acusació particular i defensa perquè s'accepten perquè totes les parts hi estan d'acord. L'acusat ha posat a disposició de la mare de la víctima la propietat d'un pis i d'un garatge per cobrir la indemnització que li sol·licitaven les acusacions.

El tribunal popular no s'ha mostrat favorable ni a l'indult ni a la suspensió de la condemna en cas que es compleixin els requisits legals.

Un cop dissolt el jurat, Pillado, Frigola i Salellas han mantingut la petició de 8 anys de presó i 5 de llibertat vigilada i que es faci efectiu el traspàs de les propietats a la mare de la víctima. El judici ha quedat vist per a sentència, que previsiblement serà tal com han sol·licitat conjuntament fiscal, acusació particular i defensa.