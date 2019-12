Cedeix la tanca que envolta l'arbre de Nadal de Girona

Una part de les tanques de fusta que envolten l'arbre de Nadal situat a la plaça de Catalunya de Girona han cedit. Moltes persones que es feien fotos a l'arbre de 15 metres d'alçada s'acabaven recolzant en les tanques i aquestes, probablement mal subjectades, han acabat cedint i aquest matí estaven per terra. Ahir a la nit, un noi advertia a tots els que s'apropaven que les tanques semblaven insegures. Va alertar, per exemple, a un grup de nens i nenes d'un club esportiu per evitar que cap prengués mal. La col·locació de l'arbre va a càrrec de l'empresa Iluminaciones Ximenez, que és l'adjudicatària de l'enllumenat de Nadal als carrers de la ciutat per uns 260.000 euros. És el novè any que la il·luminació va a càrrec d'aquesta empresa.