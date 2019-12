Girona rebaixa nou passos de vianants per fer-los més accessibles

L'Ajuntament de Girona va començar la setmana passada les obres per suprimir les barreres arquitectòniques de diversos punts de la ciutat. Concretament, s'actuarà en nou passos de vianants per rebaixar-los i fer-los més accessibles. Es preveu que els treballs s'executin en un termini màxim de cinc mesos.

Les obres han començat a la pujada de la Creu de Palau, zona en què s'eliminaran les barreres arquitectòniques dels passos de vianants de les cruïlles d'aquest carrer amb els carrers del Roc de Frausa, del Pic de la Dona, del Comanegra, del Mas Barril i de Mercè Rodoreda. En les properes setmanes s'actuarà també en el pas de vianants del carrer de l'Esport amb el carrer de la Font de la Lluna, en el pas zebra del carrer de Bonastruc de Porta amb l'avinguda del 20 de Juny i en el del carrer de l'Illa amb el carrer del Mossèn Joan Pons.

"La millora de l'accessibilitat en els carrers de la nostra ciutat és un compromís del govern, que està plasmat tant en el Pla d'accessibilitat com en el Pla de mobilitat vigents i és una de les prioritats en les actuacions de l'Àrea de Mobilitat i Via Pública", ha assenyalat la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament, Marta Sureda.

L'empresa adjudicatària dels treballs és Obres i Construccions Germans Cruz SL i l'import d'execució ha estat de 51.400 euros (IVA exclòs).