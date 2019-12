Guanyem exigeix mig milió d'euros en habitatge per aprovar els comptes

Guanyem Girona ha exigit a l'equip de govern de l'Ajuntament que els propers pressupostos municipals contemplin una partida de 500.000? per a l'adquisició d'habitatge. «Aquest increment multiplicaria en fins a deu vegades les inversions en habitatge dels anteriors pressupostos, els quals van dedicar-hi 50.000?», explica la formació en un comunicat.

La regidora de la formació Cristina Andreu assegura que «és l'hora de deixar-nos de paraules boniques però buides de contingut i de posar xifres concretes i ambicioses per revertir la greu crisi habitacional que pateix Girona». Andreu defensa la compra d'habitatge com una de les principals eines per augmentar l'oferta habitacional i alleujar així els preus del lloguer a la ciutat.

La diagnosi de l'Ajuntament sobre la situació de l'habitatge presentada el passat novembre advertia que les «tensions entre una oferta baixa i una demanda creixent ocasionen un desequilibri amb conseqüències com ara l'increment dels preus dels lloguers». La regidora Cristina Andreu assegura que «l'habitatge és un dels problemes més greus de les veïnes i veïns de Girona i un dels reptes de futur més importants de la ciutat», i afegeix que «l'acumulació d'anys sense polítiques públiques en aquest àmbit obliga a fer una aposta encara més agosarada».

Des de Guanyem també remarquen la importància dels terminis en l'adquisició dels habitatges, que la regidora Andreu reclama que es faci de forma «àgil». «Ens assegurarem que s'utilitzi fins l'últim euro de la partida dedicada a l'adquisició d'habitatge el 2020», indica la representant de Guanyem.La setmana passada el partit municipalista va anunciar que la seva posició sobre els pressupostos aniria condicionada a una aposta en habitatge, sostenibilitat i educació. Andreu ha assegurat que continuen treballant per presentar propostes "concretes i factibles que permetin fer uns pressupostos més "verds i socials".