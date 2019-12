Només el 5,25% dels gironins voten a la consulta dels pressupostos participats dels barris

Només el 5,25% dels gironins amb dret a vot han pres part a la consulta dels pressupostos participats dels barris d'aquest 2019. La consulta, en total, ha rebut 4.380 vots. Si la participació dels darrers anys ja era baixa, la d'aquest any, fins i tot, s'ha situat per sota de la del passat (que es va fer al juny del 2018). Aleshores, la consulta va rebre un 6,08% de participació (amb 4.929 vots). El regidor de Participació, Martí Terés, ha admès que amb aquests resultats el govern no pot estar "satisfet". "Aspirem a més i per això la voluntat és formular el procés amb l'objectiu d'augmentar la participació, que votin molts més veïns i que es visualitzin més els projectes", ha dit. En aquest sentit, Terés confia tenir aprovat el nou reglament de pressupostos participatius de Girona de cara a la propera consulta, la del 2020.

La consulta dels pressupostos participats dels barris de Girona del 2019 ha rebut 4.380 vots, una xifra que representa una participació del 5,25% del total de persones censades amb dret a vot. Aquesta dada és lleugerament inferior a la que es va obtenir el juny del 2018, amb un 6,08% de participació i 4.929 vots emesos. La consulta s'ha portat a terme entre el 18 de novembre i el 2 de desembre.

"No podem estar satisfets dels resultats perquè aspirem a més i per això la voluntat és formular procés amb l'objectiu d'augmentar la participació, que votin molts més veïns i que es visualitzin més els projectes que s'han escollit a través dels pressupostos participats", ha remarcat el regidor de Participació. En aquest sentit, Terés ha afirmat que "la voluntat és que al 2020 estigui aprovat el nou reglament de pressupostos participatius de Girona". Es preveu que el procés per reformular-lo comenci el mes de gener, hi col·labori la Universitat de Girona (UdG) i que en formin part totes les associacions de veïns de la ciutat.

La distribució de les votacions per barris ha estat molt semblant a la dels anys anteriors. Per un costat, pel que fa a les dades per barris, els que han registrat més vots han estat els de Sant Narcís (534 vots i un 5,03% de participació), Montilivi-la Creueta (435 vots i un 7,23% de participació), Pla de Palau-Sant Pau (341 vots i un 3,43% de participació), Palau-Sacosta, Avellaneda i Mas Xirgu (337 vots i un 8,31% de participació), Eixample (331 vots i un 3,98% de participació) i Montjuïc (330 vots i un 14,73%).

En percentatge de vot, els més alts pertanyen als barris de Pujada a la Torrassa (26% de participació amb 39 vots), Mas Catofa (19,18% de participació amb 47 vots), Pedreres-Fora Muralla (17,53% de participació amb 129 vots), Torre Gironella (17,10 % de participació amb 53 vots), Montjuïc (14,73% de participació amb 330 vots), i la Vall de Sant Daniel (14,43% de participació amb 57 vots).

90 projectes i 1,2 milions

En aquesta edició s'han sotmès a consulta noranta projectes amb una dotació pressupostària total d'1.200.000 euros. El període de votacions de la consulta dels pressupostos participats ha estat del 18 de novembre al 2 de desembre.

La d'avui, tot i això, ha estat la tercera consulta amb més participació des que es van iniciar els pressupostos participats dels barris de Girona. El 2013 la participació va ser del 2,22% amb 1.444 vots, el 2014 va ser de 3,40% amb 2.463 vots, el 2015 va ser del 4,52% amb 3.543 vots, el 2016 –l'any amb més participació- va ser del 6,49% amb 4.989 vots, el 2017 va ser del 4.39% amb 3.391 vots i el 2018 va ser del 6,08% amb 4.929 vots.