Polèmica per una moció pels talls de llum a Font a la Pólvora

La petició de la plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora per participar al ple municipal d'aquest mes i exposar els problemes que pateixen pels reiterats talls de llum ha generat polèmica. L'entitat afirma que s'ha rebutjat la seva participació per «motivacions polítiques de l'equip de govern» a l'hora de gestionar i «privar interessadament» el dret de participació de les entitats. Afirmen que havien fet tots els passos requerits. Des de l'Ajuntament, però, s'assegura que van entrar la sol·licitud el 21 de novembre per participar en el ple del 9 de desembre, i que el reglament estableix que s'ha de presentar amb 15 dies d'antelació hàbils (no inclouen caps de setmana i festius). En tot cas, es matisa que la moció no s'ha descartat i que s'ha passat al següent ple ordinari.