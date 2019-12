Preocupació al Barri Vell per la possible cessió d'un pati públic a l'amo de l'Odeon

L'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell de Girona s'ha mostrat «preocupada» per la possible cessió d'un pati públic de la Diputació de Girona al propietari de l'antic teatre Odeon, un indret històric, actualment en obres, on s'estudia fer un restaurant.

L'entitat veïnal recorda, en un fil a Twitter, que es tracta «d'un negoci privat que compta amb rebuig de bona part dels veïns del Barri Vell», en referència a la possible obertura d'un establiment de la cadena König de grans dimensions i que algunes informacions havien apuntat que podria tenir capacitat per a unes 400 persones.

La Diputació està «valorant» aquesta possible cessió, tal com va avançar Diari de Girona fa uns dies després de la petició del propietari de l'antic teatre. Miquel Casals ha sol·licitat «ocupar» el pati de la seu de l'ens provincial «amb la finalitat de poder situar una sortida d'emergència i algun altre ús relacionat amb l'activitat» i que podria servir perquè el possible restaurant tingués terrassa. Per l'Associació, però, la Diputació i l'Ajuntament «no haurien de prioritzar l'interès d'un privat per damunt de l'interès públic del conjunt del barri».

L'associació de veïns recorda que aquest negoci saturaria «encara més una zona amb una elevada concentració de locals i on diàriament hi ha conflictes de mobilitat per la càrrega i descàrrega de proveïdors».

Fa uns dies, Casals explicava a aquest diari que l'acord amb König encara no estava tancat i que la seva prioritat era «rehabilitar» l'immoble per evitar que caigués.

La possible cessió del pati de la Diputació també ha generat la queixa de Guanyem. La regidora Laia Pèlach s'ha preguntat ha canvi «de què» seria aquesta cessió i ha exposat que la seva formació no comparteix aquesta privatització d'espais públics. A més, indica que li «preocupa» que la Diputació «esmerci més esforços a satisfer interessos privats que a exigir-los responsabilitats en la cura del patrimoni» per uns despreniments a la zona.