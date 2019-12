Tres associacions de veïns marxen de la FAV per la presidència de Monreal

Tres associacions de veïns de Girona s'han donat de baixa de la Federació d'Associacions de Girona (FAV) amb la nova presidència de Romà Monreal. Es tracta de les AV del Barri Vell, de Montjuïc i de Sant Narcís. A banda d'aquestes, altres entitats estan valorant la idea de marxar de la federació per les declaracions que el nou president va fer en aquest diari.

Entre altres coses, Monreal va explicar que sortiria «per una finestra» «si anés a la reunió de la Plataforma contra els talls de llum» de Font de la Pólvora perquè sap qui són. Unes paraules que va dir després de convertir-se en el nou president de la FAV. L'entitat va celebrar eleccions la setmana passada per renovar la Junta directiva. Monreal va guanyar els comicis amb vuit vots a favor i va desbancar l'altre candidat, Josep Maria Castanyer (quatre vots), qui va liderar l'ens durant més d'onze anys. La presa de possessió està prevista per al pròxim dilluns 9 de desembre.

«Trobem molt lamentables les paraules del nou president de la @FAVGirona i ens en desmarquem. Les AV fan una tasca encomiable i mereixen el màxim respecte», va esciure a Twitter l'Associació de Veïns de Montjuïc. L'entitat va formalitzar ahir la baixa i va assegurar que no tornaran mentre hi hagi Monreal. Des del Barri Vell també van assegurar que marxaran de la federació.

Pel que fa a Sant Narcís, l'associació va deixar de formar part de la FAV ja el mes d'octubre, quan es preparaven les eleccions. Asseguren que van prendre aquesta decisió perquè la situació que hi havia a la FAV no els agradava i, a més a més, la forma de treballar de la federació no s'ajustava al tarannà de l'associació.

L'entitat també va sortir a criticar les paraules «desencertades i altament ofensives» de Monreal. «Les rebutgem i ens en desmarquem, i convidem la resta d'AV de #Girona (membres o no de la Fede) a fer comunicat i roda de premsa conjunts de rebuig», va escriure a Twitter.

Tot i que tres ja han pres la decisió d'abandonar la FAV, altres ho estan estudiant. Actualment, l'entitat compta amb unes 17 associacions de veïns de les 39 que hi ha a tota la ciutat de Girona.



Rebuig a les declaracions

Un total de vuit associacions, contant les ja esmentades, van sortir a criticar les paraules de Monreal. L'AV de l'Eixample va exposar que si el nou president «vol ser el representant de totes les entitats de Girona, el respecte és indispensable». L'AV de Montilivi va afirmar que no comparteixen «la majoria de declaracions del nou president» i des de l'AV de Santa Eugènia van afirmar que estan «en desacord amb les declaracions fetes» i van rebutjar-les, igual que l'AV Rambla-Argenteria. Finalment, l'AV de Pla de Palau-Sant Pau va explicar que no estan a la federació «precisament per no compartir els seus posicionaments molt allunyats dels principis de solidaritat i justícia social».



La Plataforma per la dignitat

Davant de tot aquest rebombori, la Plataforma per la dignitat de Font de la Pólvora també va sortir a dir la seva. Concretament, l'entitat va criticar les paraules amb què Monreal explicava que no vol «anar a la reunió de la Plataforma contra els talls de llum perquè sé qui són i sortiré per una finestra». I afegia: «Anar a un lloc on no es parla amb arguments i dades i no es parla de res, això és perdre el temps».

Davant d'això, la Plataforma va explicar que Monreal «no sap» com són les seves reunions o assemblees «perquè mai ha vingut a cap». I afegien: «Tot i que està convidat a la següent (nota), tranquil, acostumen a ser a la plaça del barri. És tot tan obert que es fa al carrer. No hi ha finestres».



Més Barri Girona

Les paraules del nou president de la FAV tampoc van agradar a l'entitat Més Barri Girona. Concretament aquelles en què parla sobre turisme. Monreal va explicar que coincideix 100% amb els veïns del Barri Vell quan diuen que Girona no pot tenir únicament un turisme de pedra. «Es queixen, però també s'enriqueixen d'això. Totes les coses tenen pros i contres i el que no poden fer és queixar-se dels inconvenients i estar d'acord amb l'altra part», va afirmar Monreal.

Paraules que l'entitat ha sortit a desmentir. «Sempre hem defensat que tant el Barri Vell com la resta de la ciutat és per habitar-la i que el turisme no pot ser la major part d'ingressos de #Girona, ens queixem i no ens enriquim, tot al contrari, els veïns som els més perjudicats. Perdem el petit comerç, s'expulsen veïns de les seves llars (...)», afirmen a Twitter.