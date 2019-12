Cs vol una partida específica als pressupostos per solucionar els talls de llum

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Girona va reclamar ahir que els pressupostos per al 2020 incloguin una partida específica per donar «solució immediata» als talls de llum que pateix el barri de la Font de la Pólvora. El seu portaveu, Daniel Pamplona, va subratllar també que part d'aquesta «dotació addicional» s'ha de destinar a impulsar el control i la millora de la xarxa elèctrica, per posar fi a la problemàtica.

Ciutadanss va presentar una bateria de dotze propostes i va reclamar a l'equip de govern que les incorpori als comptes de l'any vinent perquè «Girona recuperi la imatge perduda». N'hi ha de diferents àmbits, com urbanisme, mobilitat o serveis socials. Entre aquestes, Cs demana que el consistori creï un carnet exclusiu per als joves, amb un saldo de 100 euros, per gastar exclusivament en cultura.

Pamplona va subratllar que els pressupostos municipals per al 2020 han de reflectir que «Girona és una ciutat europea del segle XXI». I creu que la proposta que se'ls ha fet arribar fins ara des de JxCat té mancances en àrees com serveis socials, mobilitat, cultura o urbanisme.

El portaveu de la formació taronja va lamentar la forma en què JxCat ha exposat als grups la seva proposta de pressupostos per al 2020. Pamplona va criticar que no se'ls hagi donat «cap document detallat» i que, durant una reunió, la tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, tan sols els hagi explicat «les línies generals» i els hagi cantat quines són les partides que pugen i quines són les que baixen.