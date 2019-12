Enxampen tres homes mentre robaven en un taller mecànic de Girona

Els Mossos van detenir tres homes, d'entre 30 i 41 anys, als quals van enxampar in fraganti robant en un taller mecànic de Girona. Els fets van passar la matinada del 28 de novembre, quan un grup de delinqüència urbana que feia tasques preventives va rebre l'avís d'un veí que sentia sorolls en un local del carrer Emili Grahit. Quan els agents hi van arribar van veure que algú hi havia accedit per la part del darrere,que la porta metàl·lica tenia un forat i la porta d'accés estava oberta. Un cop dins, els agents van detenir dos dels lladres dins de les oficines mentre introduïen objectes dins d'unes bosses. Anaven vestits de fosc i portaven guants, una gorra i una llanterna.

Els agents van localitzar també una bossa amb eines que haurien utilitzat per entrar al taller. A les bosses que estaven omplint, hi van trobar 1.300 ? en bitllets, números de loteria, ordinadors portàtils, telèfons i targetes bancàries. Davant les sospites que hi podria haver algú més amagat a l'interior, els Mossos van fer un altre dispositiu i van enxampar una altra persona. Els arrestats, que tenen múltiples antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs.