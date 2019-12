El Handmade Christmas de Girona tindrà més de 200 tallers creatius i una setantena d'expositors

La primera edició del festival Handmade Christmas de Girona se celebrarà del divendres 6 al diumenge 8 de desembre a Palau de Fires de Girona. Es tracta d'una fira de manualitats nadalenca i familiar enfocada en despertar la imaginació i la creativitat de nens i adults. Durant tres dies hi haurà més de 200 tallers i una setantena d'expositors. La fira, creada per Evident Events i que compta amb Bauhaus com a patrocinador principal, tindrà espais destinats al bricolatge, la costura, el lettering, la decoració, la cuina i la música. El Handmade, celebrat a Barcelona, on rep 23.000 visitants anuals, tindrà diferents zones, com la Fàbrica dels regals i el Bosc Encantat, i tallers d'estampació japonesa, scrap i de cuina, entre d'altres.

La directora de la fira i cap d'Evident Events, Anna Ventura, explica que «és una fira de manualitats enfocada a un públic familiar, amb activitats per nens i adults amb uns 200 tallers de bricolatge, ganxet, belles arts, gastronomia... Més que una fira, és un festival perquè comptarem amb activitats gratuïtes dins del preu de l'entrada que ens diferencia amb altres fires convencionals».

Ventura apunta que, després de set edicions de Handmade a Barcelona, han volgut incloure una primera edició ambientada al Nadal a Girona perquè «teníem ganes de fer una edició nadalenca i de petit format i per nosaltres Girona és un molt bon lloc per portar-hi la fira».

Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona, afirma que han apostat per acollir aquest festival per primer cop amb la intenció «que es consolidi al nostre calendari de fires i de salons anuals. Agraïm als promotors per confiar en nosaltres per portar-hi el Handmade». Cunyat afegeix que «és una fira d'èxit a Barcelona i que hagin apostat per Girona és un orgull, és un espai consolidat per a portar-hi esdeveniments».

Des de les 10 del matí fins a les 7 del vespre



A la Fàbrica dels regals s'hi faran diversos tallers gratuïts per elaborar regals personalitzats i fets a mà. Anna Ventura afegeix que amb aquest tipus de tallers volen «conscienciar del valor dels objectes fets a mà, és una manera diferent de sortir del consumisme del Nadal. Pensem que és bonic pensar en l'altre persona i dedicar-li un temps i un esforç a fer un regal que li agradi i amb afecte».

A l'espai el Bosc Encantat els nens seran els protagonistes i hi haurà tallers de galetes de Nadal i garlandes de pasta, entre molts altres. També hi hauran actuacions musicals infantils, com la de Lali BeGood, la cantautora barcelonina que amb les seves orelles de llop farà moure petits i grans.

Laura Giménez i Mimamolina ensenyaran a fer un teajournal d'inspiració nadalenca amb pigments, pintures, roba i te; amb Yuna s'aprendrà a fer un furoshikia amb la tècnica d'estampació japonesa Itajimeshibori; i en el taller de Rafel Vives es donarà una segona vida als objectes de casa que ja no s'utilitzen. El gironí Quim Díaz explicarà les seves tècniques d'scrap, que va iniciar ara fa deu anys en un bar al sud de França. Al Handmade Christmas també s'hi podran fer tallers originals de cuina mediterrània.



Una setantena d'expositors

A més del concert de la cantautora infantil Lali BeGood també hi haurà actuacions de jazz i swing, amb l'harmònica, la veu de Tota Blues i la guitarra de Martín Merino per un costat (divendres a les 13 h i a les 17 h); i el piano de Cristian Poyo i la dolça veu de la Gem Antoja per l'altra (dissabte a les 13 h i a les 17 h). Paral·lelament a les activitats hi haurà una zona amb foodtrucks.



El Palau de Fires obrirà des de les 10 del matí fins a les 7 del vespre i les entrades ja es poden comprar al web de la fira. El preu és de 5 euros (a partir dels 10 anys) i de 3 euros pels nens de 5 a 10 anys. Pels més petits (de 0 a 4 anys) l'entrada és gratuïta.