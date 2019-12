Salt plantarà més de 250 arbres

El planeta necessita temps. L'activitat humana està arrasant boscos, rius i oceans i el canvi climàtic fa temps que és ben viu. Reunits a Madrid, els polítics intenten trobar una solució dins la Cimera del Clima. I a Salt ja s'han posat a treballar per reduir els efectes que s'estan produint en el medi ambient a conseqüència de l'escalfament del planeta.

La campanya solidària de Nadal de l'Espai Gironès s'ha proposat enguany impulsar una gran plantada d'abres a la vila per convertir el planeta en un món més verd i menys gris. La plantada dels més de 250 arbres es durà a terme a la primavera. Però, per fer créixer aquests arbres, abans necessiten recollir 30.000 granets de sorra.

És per aquest motiu que s'ha col·locat al centre comercial de l'Espai Gironès un gran rellotge de més de quatre metres d'altura. Totes les persones que vulguin col·laborar en la causa poden col·locar boles de cel·lulosa pintades de color de sorra a dins el rellotge. La iniciativa va arrancar ahir i s'allargarà fins al 5 de gener. «Com més boles hi hagi, més gran serà el donatiu per a la gran plantada d'arbres que es durà a terme la propera primavera a Salt», va explicar ahir el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, durant la presentació de la campanya.

Concretament, els arbres es plantaran a les basses de la Massana, a les Deveses. Des de fa nou anys, la vila duu a terme un projecte europeu per recuperar aquesta zona. «El programa clourà amb aquesta replantació d'arbres en aquest entorn natural tan fantàstic», va explicar l'alcalde de Salt, Jordi Viñas.

Aquesta iniciativa es fa en col·laboració amb la Fundació Plant-for-the-Planet, que pretén conscenciar nens i adults sobre els problemes del canvi climàtic i la justícia climàtica global. L'organització va néixer el 2007 a Alemanya de la mà de Felix Finkbeiner, que en aquells moments tenia 9 anys. El jove es va proposar plantar més de 30 milions d'arbres a Àfrica i va promoure que tots els nens del món fessin el mateix a cada país de la Terra.

La fundació organitzarà dins la campanya de l'Espai Gironès un concurs de solucions als desafiamets del canvi climàtic, així ho va detallar Jordi Juanós, director de l'organització a Espanya. El concurs està adreçat a nois d'entre 11 i 16 anys i per poder-hi participar s'ha d'enviar un correu al centre comercial amb la proposta. Els 50 nens que hagin impulsat les millors solucions podran assistir a l'Acadèmia Plant-for-the-Planet, una activitat que es durà a terme el dissabte 14 de desembre al centre comercial.

Aquell dia, els nens rebran formació i diplomes d'ambaixadors per la Justícia Climàtica per part de la fundació. També es plantaran arbres al pàrquing exterior de l'Espai Gironès. La proposta guanyadora rebrà una beca per desenvolupar el seu projecte ambiental a l'Epic Kids Lab, una escola de nens de 5 a 17 anys que compta amb un programa basat en l'emprenedoria.



Martí Gironell i Jair Domínguez

Aquesta és la novena edició de la campaya solidària de Nadal que organitza l'Espai Gironès. En aquesta ocasió es compta amb dos padrins: l'escriptor i periodista Martí Gironell i el periodista, guionista i escriptor Jair Domínguez. Els dos van convidar ahir a totes les persones a participar en aquesta gran plantada d'abres de Salt. A través d'un vídeo, Jair Domínguez va convidar a tothom «a posar el seu granet de sorra». D'altra banda, Martí Gironell va destacar que aquest serà un regal a les futures generacions perquè «ara tenim l'oportunitat de recuperar el planeta». «Encara hi som a temps i ho hem d'aprofitar, a platar arbres», va afegir.



L'Espai Petits, amb la natura

Aquest any, les activitats de la zona dels infants, l'Espai Petits, estaran en consonància amb la filosofia de la campanya i se centraran en la lluita contra el canvi climàtic. Per exemple, es plantaran desitjos al test nadalenc amb paper plantable. També hi haurà activitats de decoració nadalenques, entre d'altres. A més, el tió aquest any cagarà llavors per plantar.