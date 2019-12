Crítiques pel mal estat del carrer de la Creu per les obres

Les obres al carrer de la Creu de Girona estan generant molèsties a alguns vianants. També queixes pel que consideren una greu «falta de seguretat» en punts com ara la cruïlla del carrer de la Creu amb el carrer Joan Maragall, on hi ha el col·legi Masmitjà. Els treballs, que van començar al mes de juliol, tenen els encreuaments i els passos de vianants en obres. Alguns usuaris denuncien que l'estat de tot el vial «sense acabar cap zona i amb una manca de seguretat i senyalització lamentable».

Les obres suposaran l'eliminació d'un dels carrils de circulació en el tram de la Creu entre la carretera Barcelona i el carrer Joan Maragall. Els treballs han de servir per ampliar la vorera i fer un «camí escolar segur» i per implantar un carril bici de 340 metres lineals.