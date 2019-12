ERC proposa la creació d'una comissió d'entitats que organitzi les Fires de Girona

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Girona proposa la creació d'una Comissió de Festa Major oberta a les entitats de la ciutat i que sigui operativa de cara a l'organització de la propera edició de les Fires de Sant Narcís. Els republicans fan la petició a través d'una moció que presentaran al pròxim Ple municipal, en la que posen sobre la taula una nova eina per reforçar el model vigent.

"La Comissió de Festa Major que proposem ha d'articular la participació ciutadana i fer de les Fires de Sant Narcís una celebració organitzada des de la base, des de les diferents entitats i barris", assegura el regidor d'Esquerra Àdam Bertran. "Plantegem aquesta figura com una eina oberta, dinàmica i que sigui complementària a la Comissió de la Copa, però anant més enllà de l'organització d'unes determinades activitats i dissenyant també el conjunt de la festa major", defensa.

El grup municipal d'Esquerra proposa al Ple municipal que es creï aquesta comissió d'entitats en un termini de dos mesos des de l'aprovació de la moció. Alhora, planteja una trobada amb les entitats interessades per debatre i fixar-ne els estatuts, que hauran de preveure, entre d'altres qüestions, la relació d'aquest òrgan amb la Comissió de la Copa.

En aquest sentit, i sempre cercant el màxim consens amb les entitats, Esquerra sosté que les properes edicions de Fires de Sant Narcís haurien de prioritzar aspectes com la sostenibilitat i el respecte a l'entorn de totes les activitats; la tolerància zero davant conductes incíviques i il·legals, com ara la venda d'alcohol a menors; la lluita contra el sexisme i les violències masclistes; la diversificació cultural i d'oferta; el foment de la cultura de base i de barri; i la defensa del català en els productes, activitats o fils musicals.

Per últim, Esquerra proposa refermar el compromís de l'Ajuntament amb la Festa Major dels 4 Rius i seguir treballant per difondre-la i fer-la créixer en les futures edicions. "La voluntat és donar un pas més per aconseguir unes Fires on tothom se senti cridat a participar i a formar-ne part, i on l'organització sigui cada cop més horitzontal i plural", conclou el regidor Àdam Bertran.