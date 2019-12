Girona torna a confiar a Endesa la llum pública per més de 3 milions en un any

L'Ajuntament de Girona ha aprovat que el servei del subministrament elèctric públic de la ciutat per a l'any 2020 continuï a càrrec de la companyia Endesa Energia per més de tres milions d'euros. S'ha fet amb una pròrroga que s'ha formalitzat per mitjà de l'adhesió al nou acord marc entre l'empresa i l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

La validació de l'adhesió s'ha fet en una junta de govern recent, amb un informe favorable de l'enginyera municipal, i serà vigent per tot l'any 2020 per un total de 3.095.283 euros, tot i que hi ha l'opció d'allargar nou mesos més aquest pacte inicial de dotze mesos.

El nou acord s'ha fet pel sistema que es coneix com a «contracte derivat», atès que l'Ajuntament està adherit al sistema d'adquisició centralitzada de l'ACM i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) que fa procediments de «racionalització» de la contractació a l'administració pública. Anant en bloc com a associació, on hi ha altres municipis, l'Ajuntament obté un preu més baix que anant en solitari, segons ha explicat la tinent d'alcaldia d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas.



Estudiant noves fórmules

Durant aquest temps d'extensió del contracte, ha explicat, s'estudiaran noves fórmules per al servei de subministrament elèctric públic. El servei és tant per la via pública (places i carrers) com pels diferents equipaments públics esportius (com ara pavellons o piscines), culturals (com ara museus), cívics i socials (com els centres cívics), lavabos públics, semàfors o l'edifici consistorial, entre d'altres.

L'acord serveix per donar continuïtat a un lligam de l'Ajuntament de Girona amb l'empresa elèctrica que ja s'ha anant mantenint en els darrers anys per mitjà de diferents pròrrogues a l'adhesió de l'acord marc entre Endesa i l'Associació Catalana de Municipis, malgrat que des dels grups de l'oposició s'han posat de relleu diferents problemàtiques en el servei, com ara una xarxa obsoleta, pels continuats talls de llum a Font de Pólv ora i també a altres barris de la ciutat, tal com va posar de manifest Sílvia Paneque (PSC) fa un any o per suposat «boicot» a la llei de pobresa energètica.

El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l'Associació Catalana de Municipis, va elaborar a finals de l'any 2016 un acord marc pel subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. I va adjudicar el servei a Endesa Energia mesos després.

L'Ajuntament de Girona,- que està adherit l'ACM des de l'any 2011- es va adherir a l'acord marc de subministrament el 10 de juliol del 2017. Des d'aleshores, es van anar produint pròrrogues. L'Associació Catalana de Municipis ha anat adjudicant noves licitacions a Endesa Energia, a les quals s'ha anat adherint el consistori gironí.