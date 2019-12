Incivisme a l'hora d'aparcar en els carrers de Girona

Cotxes aparcats en doble fila, en un pas de vianants, a la zona de càrrega i descàrrega o a sobre la vorera són escenes habituals a la ciutat de Girona. Uns episodis que indignen els veïns. L'Ajuntament ha rebut diferents queixes envers aquest tipus d'incivisme i admet que és una problemàtica que es produeix a tota la ciutat. D'altra banda, les protestes també es poden veure per les xarxes socials, on diferents usuaris comparteixen imatges amb vehicles aparcats en zones prohibides.

Un dels carrers on es produeixen escenes com les descrites és a l'avinguda de Lluís Pericot. Així ho explica en Llorenç Gené, veí del barri de Montilivi. Assegura que són habituals les infraccions de cotxes que aparquen en doble fila per anar a comprar a l'estanc, al banc o a la farmàcia. Unes situacions que també es produeixen allà on hi ha un centre escolar o un equipament perquè els pares aparquen on poden mentre esperen que surtin els seus fills.

Gené també explica que la zona de càrrega i descàrrega sempre està ocupada per cotxes que van a comprar als comerços de la zona; una situació que provoca que quan ve el camió de repartiment hagi d'aparcar en doble fila.

No només són els cotxes privats els que aparquen en llocs prohibits. Gené assegura que, fins i tot, va veure com un camió de l'empresa de neteja Girona+Neta estava aparcat al bell mig d'un pas de zebra de l'avinguda de Lluís Pericot, mentre els treballadors estaven esmorzant al bar de davant. «El vehicle impedia el pas dels vianants», manifesta Gené. I igual que ha vist el camió de les escombraries, també diferents vehicles que aparquen en aquests punts. «L'Ajuntament hauria d'implicar-se i enviar agents a patrullar per la zona, no amb moto, sinó a peu i vigilant com se circula per Pericot», afirma Gené.

Preguntats sobre aquesta qüestió, fonts de l'equip de govern de l'Ajuntament afirmen que quan detecten casos de cotxes mal aparcats, els multen; però afegeixen que és impossible arribar a tot arreu. Confien en el fet que quan entrin en servei els nous agents de la Policia Municipal -que ara estan a l'escola de formació- podran millorar aquesta situació.

L'any passat, la Policia Municipal va posar 2.906 denúncies a vehicles que estaven estacionats en zones prohibides (espais reservats per activitats autoritzades o perquè s'hi han de fer reparacions o netejar, per exemple). També es van posar 2.043 multes per aparcar a la vorera, a l'andana, al passeig o al voral; i 1.541, per estacionar en càrrega i descàrrega. En menor mesura, es van posar multes per aparcar davant d'un gual correctament senyalitzat (872), per no respectar el senyal vertical d'estacionament prohibit (765), per estacionar a les zones exclusives per a persones amb discapacitat (761), o en carril de circulació (699), entre d'altres.

Els grans afectats d'aquestes accions incíviques són les persones que van amb cadira de rodes o que tenen alguna discapacitat. Així ho han reivindicat en diferents ocasions les entitats que representen aquest col·lectiu com és el cas de Multicapacitats. El seu president, Isaac Padrós, va denunciar a la jornada Posat' al meu lloc que va acollir Girona el diumenge, la dificultat de passar per alguns carrers de la ciutat o de creuar un vial quan el pas de vianants està ocupat per un vehicle.

L'associació ja s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament de Girona per tal de trobar una solució. Així ho explica la regidora de Mobilitat, Marta Sureda. «Ens van fer arribar la seva queixa i també una proposta que és realitzar una campanya de sensibilització, en la qual ja hi estem treballant», explica Sureda. La regidora preveu que a principis d'any ja es pugui posar en marxa aquesta mesura.