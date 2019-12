«Hi ha més policia ara aquí que en tota la setmana a Santa Eugènia»

Un nen que no devia tenir ni deu anys va prendre la paraula enmig d'una reunió de veïns per explicar que sentia por i que era una vergonya que allà on vivia, a Santa Eugènia, no hi havia un «narcopis» sinó que tot el bloc era una «narcoescala». És només un dels exemple de les múltiples intervencions veïnals durant la reunió sobre seguretat celebrada ahir a Santa Eugènia. En general es clamava perquè al barri hi hagi més presència policial per acabar amb l'incivisme i amb els actes delictius.

Un resum seria la intervenció d'un ciutadà que assegurava que allà, a la reunió, hi havia més policia que «en tota la setmana a Santa Eugènia». Es va parlar de pisos ocupats, bars oberts fins les tres de la matinada amb clients consumint drogues, trencant portes de vidres d'edificis i cremant bústies, de bicicletes que van per la vorera, de xeringues a la plaça del Barco i d'oferiments de droga just en entrar a la reunió. «Hauríeu de viure aquí», exclamava una de les presents. També queixes per les activitats a l'aire lliure a la frontissa i una veïna explicant el seu cas amb la frase «jo no soc racista, però...».

Escoltaven les intervencions els diferents representants polítics i policials presents a la trobada, convocats per l'Associació de Veïns que, encapçalada Natàlia del Campo, que va demanar la posada en funcionament com més aviat millor de la nova comissaria, acabar el parc Mas Masó i control al pati obert de l'escola de Santa Eugènia. Per banda política hi havia el director dels Serveis Territorials d'Interior, Albert Ballesta; l'alcaldessa, Marta Madrenas; la regidora de Drets Socials, Núria Pi; i el regidor de barri Martí Terés.

Per part policial, el sotscap de l'Àrea Bàsica de Girona dels Mossos, Josep Sala; l'inspector en cap de la policia municipal, Joan Jou; i la sergent coordinadora de la unitat operativa de la policia, Ana Belén Martínez; a més dels agents de barri. Tots van fer una crida a col·laborar activament amb la policia trucant si detectaven qualsevol incidència. Ballesta i Sala van admetre «un repunt» els darrers mesos en els actes delictius al barri, pel qual van dir que ja s'estan prenent mesures, i el sotscap dels Mossos va reclamar als ciutadans que siguin els seus «ulls al carrer». També Joan Jou va demanar la participació activa de la ciutadania. El cap de la policia i la sergent Martínez van exposar el nou model policial de proximitat amb agents permanents al barri amb capacitat autònoma de gestió i de decisió davant d'un fet.

Mediadors i educadors

Núria Pi va va anunciar la contractació de quatre mediadors de carrer i un educador. L'alcaldessa va dir que la seguretat a Santa Eugènia és una prioritat del govern i que, per això, havien apostar perquè la segona comissaria fos en aquest barri. Les obres està previst que comencin l'any vinent.