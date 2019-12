Campanya ciutadana a Girona perquè no es llancin les burilles a terra

L'Associació local de No Más Colillas en el Suelo ha clavat cartells a moltes papereres del centre de la ciutat de Girona demanant que no es llancin burilles a terra. En els cartells es recorda que són tòxiques i no són biodegradables. S'aconsella portar-les a la paperera (ja apagades) o fent servir un cendrer portàtil. No és la primera acció d'aquesta associació que, altres cops ha fet recollides actives.

Al cartell també s'hi recorda que les burilles causen incendis, que és el residu número 1 del món, que conté més de setanta substàncies cancerígenes, contamina 50 litres d'aigua del riu, necessita deu any per deteriorar-se, i que és un verí per ocells i peixos, entre d'altres.