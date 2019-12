Els metges de Barcelona avalen que el nou Trueta es faci a Salt

El president del col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha donat suport al seu homòleg gironí sobre la ubicació dels terrenys del futur nou hospital Josep Trueta. Padrós dona «tot el suport» a la proposta del president del col·legi de metges de Girona, Josep Vilaplana. Vilaplana, va reiterar aquest divendres al seu perfil de twitter que l'opció dels terrenys de Salt, al costat de l'hospital Santa Caterina, era millor per aprofitar les possibilitats de sinergies de dos centres junts amb els professionals a prop.

Jaume Padrós exposa, en una resposta al mateix Vilaplana que «Girona i la seva àrea d'influència necessiten un centre hospitalari d'alt nivell com assenyalen unànimement els líders assistencials i universitaris» i indica que la «proposta estratègica» que psa de relleu Josep Vilaplana és «transcendental per al país».

El posicionament d'aquests dos col·legis de metges xoca amb les intencions de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas i el sindicat CC.OO, que aposten per uns terrenys situats a Domeny.

Vilaplana va lamentar aquest divendres que des de l'Ajuntament de Girona «no s'ha volgut escoltar ni comprendre» la posició que mantenen «molts companys, metges i infermeres de diferents entorns i idees que pensem igual sobre el nou Trueta», «producte de l'experiència i la reflexió sobre un hospital promès fa més de 10 anys i que ja no pot esperar més». Feia referència als molts professionals que afirmen que, per criteris tècnics la millor opció per al futur Trueta és al costat del Santa Caterina de Salt.

Tot plegat enmig del debat que hi ha hagut aquesta setmana a la comissió de Salut del Parlament de Catalunya amb l'aprovació de dues proposstes que feien referència a aquest equipament.

Una presentada per Catalunya En Comú Podem que instava el Govern a incloure als pressupostos de 2020 una partida per iniciar el projecte de construcció del centre als terrenys gironins de Domeny i que va tenir l'aval del PP, la CUP i JxCat. ERC hi va votar en contra i el PSC i Cs, es van abstenir.

L'altra proposta, presentada per Ciutadans, va tenir el vot favorable de tots els partits i aposta per enllestir el Pla funcional per al projecte del centre hospitalari i d'acord amb el document, elaborar l'avantprojecte constructiu. També reclama que es «decideixi la ubicació definitiva» del nou hospital.