Girona deixa d'atorgar el 20% d'unes beques per a l'allotjament d'estudiants

L'Ajuntament de Girona ha deixat d'atorgar el 20% de les beques d'ajuda per a l'allotjament a estudiants gironins a les residències de l'empresa Siresa Campus de Girona i Barcelona, entre els cursos acadèmics compresos entre el 2015 i el 2019. En algunes de les ocasions, directament s'ha declarat la convocatòria deserta perquè no hi havia cap sol·licitud. Les beques consisteixen en l'allotjament en habitacions dobles en la residència de l'empresa, en les condicions generals en què es contracten normalment. No queden incloses les despeses corresponents als consums d'aigua, gas i electricitat ni altres dels serveis opcionals.

Per optar-hi s'havien de complir un seguit de requisits, com ara acreditar la matriculació o preinscripció en una universitat de la ciutat de Girona per a les beques de la residència de Girona, o a la ciutat de Barcelona o la localitat de Bellaterra per a les beques de la residència de Barcelona, i haver estat matriculat en un mínim de 60 crèdits, entre d'altres.



Poca difusió

De les trenta beques oferides durant aquests cinc cursos universitaris sis han quedat sense cobrir. El total de sol·licituds durant aquest període ha estat de 39. Una xifra escassa que podria deure's a la poca difusió de les convocatòries. Durant aquests cinc anys hi ha hagut sis renúncies i dues exclusions per no complir els requisits obligatoris.

En concret, s'ofereixen, cada curs, dues beques d'ajuda a l'allotjament a la residència que l'empresa té al barri de Palau de Girona al 100% (a tocar del campus de Montilivi), dues beques més a la residència de Barcelona, al 100%, i dues altres a la residència de Barcelona al 50%.

La primera convocatòria d'aquestes beques va ser la corresponent al curs acadèmic 2015-2016, que es van rebre quatre sol·licituds per un total de sis beques oferides, dues per a la residència de Girona i dues per a la residència de Barcelona. En aquesta primera convocatòria les dues places de Barcelona al 50% es van quedar desertes.

La següent convocatòria, per al curs 2016-2017, va rebre dotze sol·licituds, cinc per a la residència de Girona i set per a la de Barcelona. Les sis beques oferides es van acabar concedint; és l'únic curs en què tots els ajuts van tenir destinatari.

Pel que fa a la convocatòria per al curs 2017-2018 es van rebre quatre sol·licituds per a la residència gironina i dues per a la barcelonina, i van quedar les dues beques d'allotjament al 50% sense cobrir.

Pel curs universitari 2018-2019 es van rebre quatre sol·licituds per a la residència de Girona i tres per a la de Barcelona, i va quedar una beca al 50% a la residència de Barcelona sense ser atorgada a ningú.

Finalment, aquest últim curs universitari que s'ha fet convocatòria, corresponent al període 2019-2020, es van rebre dues sol·licituds per la residència de Girona i sis per la de Barcelona, però finalment una de les beques del 50% per a l'allotjament a Barcelona va quedar deserta.



15.000 euros d'estalvi

Aquestes beques es van tirar endavant gràcies a un acord entre l'Ajuntament i l'empresa Siresa Campus SL, aprovat en el ple de la corporació del 9 de febrer de 2015. Al text s'especificava que l'empresa posava a disposició i practicava una reserva anual a favor de l'Ajuntament de Girona per aquestes sis beques. Si es posa una quantitat de 500 euros al mes per cada beca al 100% per deu mesos que té el curs, surt que cada ajut seria d'uns 5.000 euros. Les sis beques no atorgades són, però, d'un ajut al 50%; per tant, l'empresa s'ha estalviat uns 15.000 euros.

En el ple corresponent al mes d'agost, el grup municipal del PSC va alertar que les darreres convocatòries d'aquestes beques acumulaven retards o renúncies que no es van cobrir. La portaveu socialista, Sílvia Panque, va indicar que seria molt «greu» que l'empresa s'hagués estalviat els diners corresponents a aquests ajuts «sense el control necessari de l'equip de govern».