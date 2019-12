Més de 6.000 persones passen per la primera edició del Handmade Christmas de Girona

Més de 6.000 persones han visitat durant aquest pont, del 6 al 8 de desembre, la primera edició del Handmade Christmas de Girona que s'ha fet al recinte firal de Fira de Girona. Segons han explicat els organitzadors, "els més de 200 tallers que s'han programat han hagut de penjar el cartell de no hi ha entrades, cosa que demostra l'interès que ha despertat el saló entre tots els aficionats al Do it Yourself".

"Cues des de primera hora del matí i un públic procedent de diversos indrets de Catalunya han demostrat que l'esdeveniment té tirada i que feia falta una oferta d'aquestes característiques" ha assegurat la directora del saló i cap de l'empresa organitzadora Evident Events, Anna Ventura.

El saló, que anava dirigit especialment a les famílies, ha complert amb els objectius: "ha estat molt bonic veure famílies senceres que han vingut al Handmade a passar al dia€ pares i mares que s'han apuntat als tallers amb els seus fills i han gaudit creant des d'una garlanda de pasta fins a un àlbum de Nadal", ha explicat Ventura.