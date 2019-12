El PSC de Girona critica la pròrroga a Endesa

El PSC de Girona no entén que l'Ajuntament hagi prorrogat el servei de subministrament elèctric amb Endesa per més de 3 milions d'euros quan diversos barris de la ciutat segueixen patint talls de llum vinculats a l'estat de la xarxa elèctrica. «Aquesta pròrroga d'un any, ampliable a 9 mesos més a través de contracte derivat en què l'Ajuntament s'ha adherit al sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), ha estat una oportunitat perduda per negociar amb Endesa l'actualització urgent de la xarxa elèctrica a la ciutat» ha explicat la portaveu dels socialistes, Sílvia Paneque.

«Encara no ha començat l'hivern, l'època més cruent pel que fa al fred, i ja hi ha hagut diversos talls de llum a diferents barris de la ciutat: Font de la Pólvora, Eixample, Torre Gironella, Germans Sàbat i Vila-roja. Això no és casualitat, sinó que es deu a l'envelliment i la manca de manteniment i conservació de la xarxa elèctrica de la ciutat que hauria de fer l'empresa Endesa», ha comentat. Els socialistes demanen al govern que no permetin un altre hivern com el que l'any passat amb barris privats dels subministraments per mantenir una temperatura adient a les llars per viure.

El passat ple d'octubre els socialistes van dirigir-se a l'alcaldessa per saber si sabia que cada any l'empresa Endesa fa arribar a la Direcció general d'Energia, Seguretat Industrial, i Seguretat Minera els plans d'inversions anuals i plurianuals per Catalunya. En cas afirmatiu, li van demanar si s'havia vetllat pel compliment i control del pla referent a Girona i que es fes arribar una còpia del pla a les entitats veïnals on hi ha hagut talls de llum. «Madrenas porta obviant els problemes greus amb la xarxa elèctrica massa temps», lamenta Paneque.