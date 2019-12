L'Estat es compromet a executar els projectes pendents de les obres de l'AVE a Girona finals del 2020

L'Estat es compromet a executar els projectes pendents no inclosos a les obres de l'AVE abans d'acabar l'any 2020 amb una inversió prevista de 4,4 milions d'euros (MEUR). Adif ha presentat aquest dilluns les actuacions que estaven encallades i que inclouen el tancat convencional del Mas Gri (valorat en 585.254,43 euros), la urbanització de la plaça Europa (1.034.498,61 euros), la urbanització de la plaça Espanya (amb un pressupost de 2.845.093,93 euros) i els enderrocs dels tallers de manteniment de sota via així com el sanejament del viaducte. A més, a la reunió també s'ha acordat la creació d'una taula de diàleg per fixar la participació de les dues administracions – Ajuntament i Estat-i el finançament del projecte de la plaça Espanya. En aquest sentit, en un comunicat la subdelegació puntualitza que en relació a aquesta actuació "caldrà esperar a la finalització del projecte que actualment està en fase de redacció".

La subdelegació del govern espanyol a Girona ha anunciat que aquest dilluns han mantingut una reunió a tres bandes amb l'Ajuntament i Adif. A la trobada, l'administrador d'infraestructures ha presentat els projectes pendents de les obres de l'alta velocitat amb una inversió prevista de més de 4,4 MEUR.

Entre elles, la del tancat convencional del Mas Gri, la urbanització de la plaça Europa i la de plaça Espanya. A més, a la reunió s'han acordat els projectes d'enderroc dels tallers de manteniment de sota via i el sanejament del viaducte, que aniran a càrrec d'Adif. El compromís és executar-les abans d'acabar el 2020.

El subdelegat del govern, Albert Bramon, ha assegura que avui es dona "sortida a quatre projectes que estaven aturats en el moment que va assumir el càrrec". "Creiem que hem fet una gestió responsable d'una sèrie de qüestions que exigien una resposta", ha dit.

Bramon ha puntualitzat, però, que en relació a la plaça Espanya "caldrà esperar a la finalització del projecte que actualment està en fase de redacció". En aquest sentit, ha detallat també que han acordat la creació d'una taula de treball per fixar la participació i el finançament per part de les dues administracions –Ajuntament i Estat- en l'actuació.

Precisament, a finals de novembre Adif va posar a exposició pública les possibles expropiacions abans de la licitació de les obres de la plaça Europa.