En marxa la reconversió de l'antiga discoteca La Catedral de Girona en un bingo

Els impulsors del bingo a l'antiga discoteca La Catedral de Girona ja han aconseguit el permís després de diverses traves burocràtiques. Aquests dies es poden veure operaris treballant a la nau, que encara conserva restes del que va ser, fa més de deu anys, un referent de l'oci nocturn gironí amb una estètica interior que clarament recordava un temple religiós. Va tancar el 2010.

La llicència d'obres i d'activitats s'ha concedit a la societat Rank Catalunya, SA per reformar l'interior del local, situat a la carretera de Santa Coloma, i disposa d'un pressupost de 333.906 euros.

Rank Catalunya pertany al mateix grup que gestiona el que fins ara és l'únic bingo que hi ha a la ciutat, al Pont de la Barca, sota la marca Enracha Girona. El grup és una multinacional dedicada al joc que es va fundar el 1937 a Gran Bretanya.

La intenció de convertir la nau de l'antiga discoteca del polígon Mas Xirgu en una sala de bingo fa diversos anys que portava cua.

El mes de febrer de l'any 2018, es va demanar l'autorització per poder obrir un bingo en aquest emplaçament. Uns mesos després li hauria caducat el permís, però amb la presentació de recursos hauria solventat la petició d'autorització i ja ha obtingut tant el permís de la Direcció General de Tributs i Joc com de l'Ajuntament de Girona, després de superar els terminis preceptius d'exposició pública.



Anteriors sales de joc

Anteriorment hi havia hagut altres bingos al centre de la ciutat, però van acabar tancant. Per exemple, l'any 2003 en va obrir un al carrer Emili Grahit, on hi havia hagut els cinemes Catalunya, però va tancar al cap de només vuit anys. Avui, l'espai l'ocupa un basar xinès. Anteriorment n'hi havia hagut un altre, promogut pel Girona FC, a la Gran Via de Jaume I, molt a prop de la seu de Correus.

En aquest cas, el negoci va obrir a finals de l'any 1987 i va abaixar la persiana el desembre de 1996. Es va acabar enderrocant l'any 2012, després que la finca s'anés deteriorant notablement.