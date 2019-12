Els nous fusibles contra els talls de llum a Font de la Pólvora, a punt d'instal·lar-se

Endesa començarà aquesta setmana la instal·lació dels fusibles externs al carrer Mimosa del barri de Font de la Pólvora. És l'inici de la prova pilot anunciada per l'Ajuntament per posar fi als talls de llum que pateixen els veïns cada vegada que, segons ha diagnosticat el consistori, un veí punxa la llum i es produeix una sobrecàrrega. La mesura permetrà que quan això passi no salti la llum de tot el carrer, sinó només la de l'edifici on s'ha produït. Això sí, cada caixa de fusibles estarà tancada amb clau que haurà de custodiar algun veí. Aquest tema és «delicat» segons explica la regidora de Serveis Socials, Núria Pi, ja que hi ha «certs recels» per part dels presidents de cada comunitat a tenir aquesta responsabilitat. La idea del consistori és que, si aquesta prova surt bé al carrer Mimosa, es pugui estendre a altres punts del barri de Font de la Pólvora on hi ha problemes amb els talls de llum.

A més, l'Ajuntament destinarà dues persones que aniran porta per porta per assessorar els veïns en relació amb la potència que els cal contractar, en funció del tipus d'electrodomèstics que tenen a casa. També parlaran amb aquells que no tenen contractat el servei per tal que ho facin. Des de l'Ajuntament diuen, també, que aquelles famílies que demostrin vulnerabilitat se'ls facilitarà el servei.



Satisfacció parcial dels veïns

Des de la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora creuen que la mesura és un pas endavant per resoldre la situació. «És el que correspon fer, tothom té dret a tenir llum», va afirmar Marta Zambudio, membre de la Plataforma.

Tot i això, l'associació vol anar més enllà i aquesta tarda presentarà una moció al ple municipal de l'Ajuntament. «Això al final és una prova pilot, i calia que la moció seguís endavant. S'ha de portar a ple i que els polítics trobin solucions», va dir Zambudio. «Demanem una reunió amb Endesa i Habitatge, per solucionar el problema», va afegir. De fet, segons assegura Marta Zambudio, «l'alcaldessa em va dir que no farien la prova pilot i s'aplicaria directament als cinc carrers afectats».



Talls a Vila-roja

El problema dels talls de llum no està concentrat tan sols a Font de la Pólvora. El barri veí, Vila-roja pateix talls «cada dia» des de fa pràcticament un mes, segons denuncia el president de l'Associació de Veïns del barri, Tomás Cepas, que explica que «he tingut contacte amb l'Ajuntament però sembla que no se soluciona el tema». Segons Cepas, el problema a Vila-roja és que la instal·lació és massa antiga i que la companyia «només vol fer el màxim benefici a final d'any».