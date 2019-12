Hinojosa invertirà 2 milions per reduir les males olors

La paperera de Sarrià de Ter invertirà fins a 2 milions d'euros (MEUR) per reduir les males olors que desprèn la factoria i complir amb l'ordenança municipal al setembre del 2020. El gruix d'actuacions es focalitza a la depuradora, on es cobriran tots els tancs i s'hi instal·laran més equips de neteja per purificar l'aire. A més, amb l'objectiu d'evitar que les pudors puguin intensificar-se amb les calorades, si cal, abans no arribi l'estiu també es muntaran filtres de carboni provisionals. El gerent de l'empresa, Manuel Orero, subratlla que totes les actuacions reduiran notablement les olors, que gairebé quedaran restringides al perímetre de la paperera, i faran que "la població no tingui molèsties". Orero entén les queixes del consistori i els veïns, però no comparteix que se'ls hagi sancionat, perquè assegura que l'empresa està fent els deures.

Hinojosa ha presentat un nou paquet d'actuacions per reduir la fortor que desprèn la factoria. S'emmarquen dins una nova fase –la segona- del Pla de Gestió d'Olors (PGO) que ha redactat l'empresa, amb l'objectiu de complir allò que fixa l'ordenança municipal de Sarrià de Ter (que estableix el límit en 3 unitats d'olor per metre cúbic).

Tot i que el pla d'Hinojosa té com a horitzó el desembre del 2020, la intenció de la paperera és que totes les actuacions estiguin enllestides al setembre de l'any vinent. I que abans de l'arribada de l'estiu, l'emissió d'olors ja s'hagi reduït "de manera notable", concreta el gerent.

Les actuacions se centraran a la zona de la depuradora i es preveu que suposin una inversió d'entre 1,5 i 2 MEUR. Els costos, però, encara no estan tancats, perquè com explica Orero, allò que farà l'empresa és "complir escrupolosament" amb tot allò que els recomani l'enginyeria que han contractat expressament per reduir les males olors.

Durant els propers mesos, la paperera de Sarrià de Ter cobrirà totes les basses –és a dir, els tancs- de la depuradora. "Aquí és on actualment hi ha el focus de les olors", diu el gener. Entre d'altres, es tancaran el pou d'entrada, el decantador primari, l'homogeneïtzador o l'espessidor de fangs. A més, també s'implantarà un sistema estanc per descarregar els fangs i s'instal·laran nous equips de neteja per purificar l'aire (una mena de torres conegudes com a Scrubber).

Per evitar que amb l'arribada de l'estiu les pudors puguin intensificar-se, perquè les obres no hauran acabat, Orero avança que Hinojosa ja ha previst implantar "mesures temporals per minimitzar al màxim" les males olors. Entre aquestes, per exemple, la instal·lació de filtres de carboni a la zona de la depuradora.



"Olor a paper mullat"

El gerent de la paperera explica que, a partir del setembre del 2020, allò que espera és que els veïns de Sarrià "de manera puntual, percebin olor a paper mullat". "Un cop acabi aquesta fase del pla, la gent no tindrà molèsties", hi afegeix.

Manuel Orero "entén i comprèn" que tant els veïns com el consistori es queixin. Però també subratlla que Hinojosa està fent "moltíssimes accions" per reduir tant els sorolls com les males olors de la paperera. I que quan el grup va comprar la factoria al 2017 –que havia estat l'antiga Torraspapel- feia molts anys que no s'hi feien inversions per posar-la al dia.

De fet, el gerent explica que al llarg d'aquest temps, Hinojosa ja ha invertit fins a 3 milions a la factoria de Sarrià, centrades en combatre la problemàtica. Manuel Orero explica que s'ha fet un "esforç espectacular" per reduir els sorolls (que actualment, a les nits se situen entre els 51 i els 52 decibels).

I pel què fa a les olors, el gerent explica que durant la primera fase del PGO, es va aconseguir reduir notablement allò que desprenia la fàbrica (passant de les 50 unitats d'olor per metre cúbic registrades al 2017 a les 10 d'aquest agost del 2019).

"Desconcertats" per les multes

Ara fa dues setmanes, Hinojosa va presentar aquest nou paquet d'actuacions a la factoria de Sarrià davant la Generalitat i l'Ajuntament de Sarrià de Ter. Manuel Orero, però, no s'està de dir que els "desconcerten" les sancions que els ha anat imposant el consistori per incomplir les ordenances (algunes de les quals arriben als 12.000 euros) i que, fins i tot, es parli d'un possible tancament cautelar de la paperera.

"Puc entendre que es faci pressió damunt una empresa si no fa res, però nosaltres encarem el problema i estem treballant per buscar-hi solució", explica. El gerent reitera que veu "lògiques" les queixes dels veïns, però també els assegura que Hinojosa no serà "mai" com la Torraspapel (una factoria que havia arribat a desprendre fortes pudors).

"És veritat que totes les indústries emeten olors, com també passa amb les que fan cafè, galetes o les càrnies", indica el gerent. I reitera: "Però situar-nos a les 3 unitats d'olor al setembre del 2020 ens permetrà que la gent no senti molèsties". I de fet, l'empresa exemplifica sobre paper què suposarà aquesta afectació, mostrant un plànol que restringeix les olors al perímetre de la factoria.

La planta d'Hinojosa a Sarrià de Ter compta amb una plantilla de 46 treballadors, a més de generar també uns 210 llocs de treball indirectes. L'empresa fabrica unes 100.000 tones anuals de paper a partir de paper i cartró reciclat (en bona part, procedent d'envasos recuperats de la zona). Aquest paper, després, s'envia a d'altres plantes del grup perquè el converteixin en embalatges (com ara caixes).