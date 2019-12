Joan Jou prendrà possessió avui com a nou intendent de la Policia Municipal

Joan Jou Matamala prendrà possessió avui del càrrec com a nou intendent de la Policia Municipal de Girona. Jou va guanyar el concurs públic que es va obrir per al càrrec, al qual s'havia presentat un altre aspirant de les comarques tarragonines, tal com va avançar aquest diari. Jou ja era el cap de la policia però amb el càrrec d'inspector, després de la marxa en comissió de serveis del que era intendent, Josep Palouzié.

Va entrar com a agent de la Policia Municipal de Girona el 1989. El 1997 va entrar als Mossos d'Esquadra aprofitant el desplegament del cos a Catalunya. Des de la comissaria de Girona, i durant quatre anys, va estar de servei a la unitat de medi ambient. El 2001 va tornar a la Policia com a agent i tres anys després passava a ser caporal. El 2008 va seguir l'ascens al cos i va ser nomenat sergent, tot i que com a interí. La plaça la va guanyar definitivament el 2013, i ja poc després es va presentar a la convocatòria per a la plaça d'inspector. Això significava ser el número 2 del cos policial gironí, només per sota de l'intendent en cap, Josep Palouzié. A l'espera de l'anunciat retorn de Palouzié, Jou és ara el mateix càrrec a la policia. Amb el retorn de Palouzié hi haurà dos intendents i l'alcaldessa haurà de donar més poder a un dels dos.

Ciutat dividida en deu sectors

Jou ha estat l'encarregat de crear el nou model de policia de proximitat a la ciutat, que ha dividit en deu sectors. Es crearà una secció de «proximitat» dins de la policia i els agents seran assignats a un sector i treballaran allà de forma «fixa». Són els que faran els requeriments i hauran de ser capaços de gestionar la seguretat del lloc. Les actuacions i demandes d'aquests agents «seran prioritàries» dins del servei. La idea és que els agents de cada sector demanin i rebin reforços més ràpid.