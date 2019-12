L'Estat anuncia l'execució, l'any 2020, de les obres a la plaça d'Espanya i al parc Central

La Subdelegació del Govern va anunciar ahir que havia presentat els quatre projectes adjacents «no inclosos a les obres de l'arribada del tren d'alta velocitat», en una reunió a l'Ajuntament de Girona a la qual van assistir el subdelegat Albert Bramon i l'alcaldessa, Marta Madrenas, a més de representants d'Adif i el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí.

El primer dels projectes correspon al tancat convencional del Mas Gri (amb un cost de 585.254,43 euros), que és l'espai on es va fer el forat per fer entrar la tuneladora que va foradar el subsòl de la ciutat per fer la via del TAV. També, la urbanització del tros pendent de la plaça d'Europa (1.034.498,61 euros), en un extrem del parc Central. En concret, al costat de la rampa de sortida i entrada de l'estació d'autobusos. A més, la urbanització de la plaça d'Espanya (amb un pressupost de 2.845.093,93 euros). Bramon va puntualitzar que amb relació a la plaça d'Espanya caldrà esperar a la finalització del projecte que actualment està en fase de redacció.

En tots els casos, que acumulen una inversió de 4.464.846,97 euros, Adif, la Subdelegació i l'Ajuntament haurien acordat el contingut dels projectes, amb el propòsit i el compromís que estiguin executats a finals de 2020. En aquest sentit, segons un comunicat de la subdelegació, l'Ajuntament també ha exposat la seva voluntat de tenir resolta la construcció de la marquesina que ha d'unir les estacions del tren convencional amb la del TAV a finals de l'any vinent.

«Avui donem sortida a quatre projectes que estaven aturats en el moment que vam arribar a la Subdelegació del Govern i això és un motiu per estar satisfets. Creiem que hem fet una gestió responsable d'una sèrie de qüestions que exigien una resposta i que avui hem tirat endavant amb la perspectiva que estiguin acabats a finals de 2020», va valorar el subdelegat del Govern.

Així mateix, la reunió hauria a servit per acordar també els projectes d'enderroc dels tallers de manteniment de sota via i el sanejament del viaducte, que van a càrrec d'Adif; així com per pactar la creació d'una taula de treball per acordar la participació i el finançament de les dues administracions en el projecte de la plaça Espanya.

Per l'Ajuntament, el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, va exposar que la reunió havia estat «positiva», i que havien «insistit en la necessitat de desencallar i agilitzar els projectes pendents». Martí va indicar que havien convingut «reunir en breu un grup de treball conjunt per a tractar diferents serrells per a poder signar un conveni definitiu». I va insistir que valorava «positivament la reunió» i l'»interès» tant del subdelegat del Govern com d'Adif.