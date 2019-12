Més de 270 activitats nadalenques a Girona

L'Ajuntament de Girona, conjuntament amb diverses entitats de la ciutat, oferirà aquest Nadal una programació de més de 270 activitats, principalment de tipus cultural, popular i familiar. L'inici simbòlic de la programació es va fer el 29 de novembre, amb l'encesa de llums de Nadal i finalitzarà amb la Pedalada de Reis del 12 de de gener del 2020. Un any més, els tions i els patges als barris, les hores del conte de les biblioteques o els tallers infantils –molts als museus– seran de les activitats més destacades i seguides pels nens de la ciutat.



Els Reis, per Emili Grahit

Com sempre, però, l'activitat més multitudinària es preveu que sigui la cavalcada de Reis, que enguany cau en diumenge i que, per això, allargarà el seu recorregut passant per un tram del carrer d'Emili Grahit com ha fet en altres ocasions.

També es portaran a terme iniciatives de dinamització comercial, com el Regala i Tasta Girona, que tindrà lloc el 14 de desembre, d'11 a 22, al carrer del Migdia; les esperades quines que es faran a diferents barris o la 36a Exposició de Pessebres. La música serà també la protagonista amb diverses cantades de nadales ofertes per corals gironines, amb més de deu actuacions infantils a diferents barris de la ciutat; amb una nova edició de la «Girona Christmas Swing» i amb concerts especials de Nadal tant a l'Auditori com en altres espais de la ciutat, com La Mercè, l'Auditori Josep Irla o la Casa de Cultura.



Cap d'any a Sant Domènec

El punt culminant de la programació musical serà el concert de cap d'Any, amb la formació La Tropical, que actuarà després de les campanades a la plaça de Sant Domènec.