Monreal pren possessió com a president de la FAV tot i les peticions de renúncia

Romà Monreal va prendre ahir possessió com a president de la Federació d'Associacions de Veïns de Girona (FAV) malgrat les peticions de renúncia per part de més de la meitat de les associacions que estaven reunides en una assemblea tensa, a Sant Ponç. Monreal només va rebre el suport de sis AV i va assegurar que la junta de govern avalava la presa de possessió del càrrec. Prèviament, representants d'una desena d'associacions li havien demanat que plegués, ja que no estan d'acord en «la seva manera de treballar i gestionar la FAV», segons ha pogut saber Diari de Girona. També li van donar l'oportunitat que no acceptés el càrrec i mentre no es convoquessin noves eleccions, la FAV fos coordinada per una gestora interna.

En la reunió també hi van participar associacions de veïns que no formen part de la Federació, com ara representants de Font de la Pólvora, que li van recriminar les polèmiques declaracions fetes en aquest diari. Entre altres coses, Monreal va explicar que sortiria «per una finestra» «si anés a la reunió de la Plataforma contra els talls de llum» de Font de la Pólvora perquè sap qui són. Unes paraules que va dir després de convertir-se en el nou president de la FAV. Monreal va demanar disculpes i va considerar que les declaracions havien sigut «un error». També va admetre que «no havia sigut culpa» de la periodista d'aquest mitjà sinó d'ell mateix, que va ser «desafortunat».

Després d'escoltar les peticions de totes les associacions, va decidir prendre possessió del càrrec, igualment, malgrat tenir un suport molt minoritari de la Federació.

Assemblea alternativa

Un cop va haver pres possessió del càrrec, una desena d'associacions de veïns –més de la meitat– van decidir donar-se de baixa de la Federació amb l'objectiu de «no quedar-se de braços plegats, sinó crear una assemblea alternativa». Aquesta agrupació alternativa aglutinaria totes aquelles AV que han anat marxant de la Federació juntament amb aquelles que no en formaven part. Cal tenir present que entre veïns i comerciants a la ciutat de Girona hi ha un total de 41 associacions. Després de la reunió d'ahir, la Federació presidida per Romà Monreal només n'acollirà sis.