El ple de Girona insta el govern local a auditar la xarxa elèctrica a Font de la Pólvora

El ple municipal de Girona va aprovar ahir una moció que insta l'Ajuntament a fer una auditoria per saber l'estat de la xarxa elèctrica al barri de Font de la Pólvora, on hi ha talls de subministrament pràcticament diaris i, sovint, de diverses hores. El text, un document presentat per Guanyem, el PSC i ERC, en nom de la Plataforma per la Dignitat, també reclama emprendre «accions legals» contra Endesa en cas que no garanteixi el correcte subministrament energètic a tots els veïns de Girona. La moció, que va tenir l'aval de Ciutadans, demana també desestimar el blindatge de comptadors i valorar l'estudi d'altres mesures d'actuació per garantir el servei. L'equip de govern (JxCat) va decidir abstenir-se i va lamentar la demagògia dels grups.

El document el va llegir Àngel Fernández en nom de la plataforma i de la Plataforma per la Dignitat. Inicialment el document també demanava reclamar generadors elèctrics però es va treure del text arran d'un informe tècnic municipal que alertava de possibles incendis si hi ha sobrecàrregues.

Fernández va admetre que la responsabilitat directa del conflicte és de la companyia elèctrica per tenir «una xarxa obsoleta i deficient» i va denunciar la «inacció» tant d'Endesa com de l'Ajuntament, a qui va reclamar que estigui al seu costat. Cristina Andreu (Guanyem) va recordar que la seva formació fa temps que busca solucions; Sílvia Paneque (PSC) va lamentar que el govern local tracti de «delinqüent» el barri i va recordar que hi ha talls en altres zones de la ciutat; Quim Ayats (ERC) va celebrar que la Plataforma pogués porta el tema al ple. Míriam Pujola (Cs) va reclamar que els veïns que paguen tinguin garantit el servei.

La regidora de Drets Socials, Núria Pi (JxCat), va exposar que «tots volem acabar amb els talls de llum» i que s'han fet moltes reunions per una situació que va definir com a «complexa». Va insistir que part de la problemàtica es podria aturar si s'acabés amb els «defraudadors que porten al col·lapse el barri». A més, va afirmar que Indústria de la Generalitat avala que l'estat de la xarxa és «l'adequat», que les accions legals haurien d'anar a càrrec de la Generalitat i va apuntar que hi ha veïns que sí que volen el blindatge dels comptadors per evitar fraus. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va cloure repetint que «mai s'ha culpabilitzat tot el barri», sinó les «defraudacions que fan algunes persones». Demà comença una prova pilot al carrer Mimosa, amb les caixes de fusibles al carrer –per combatre el frau–, i evitarà que, si hi ha sobrecàrregues, tot un carrer es quedi a les fosques.