Detenen tres persones per robar en un cotxe d'alta gamma en un aparcament de Girona

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres tres persones, una dona de 23 anys i dos homes de 20 i 33 anys, per robar en un cotxe d'alta gamma en un aparcament públic de Girona. Els fets van passar a la tarda de 6 de desembre. Gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van saber que tres persones havien entrat en un pàrquing amb una autocaravana i l'havien estacionat davant del cotxe. Mentre el conductor controlava l'entorn, una parella va baixar. Tot seguit, l'home va trencar el vidre de la finestra posterior i va sostreure diverses bosses i objectes, que ràpidament van guardar a l'autocaravana. Després, van marxar en direcció l'hospital Trueta. Diverses patrulles van començar una recerca i, en pocs minuts, els van localitzar al carrer Esport.

En detectar la presència policial, el conductor va fer cas omís de les indicacions dels agents per aturar-se i, durant la fugida, van llençar un objecte per la finestra. Després d'un curt seguiment, els van aconseguir aturar i detenir. A l'interior del vehicle, hi van trobar bosses de mà amb peces de roba, una càmera fotogràfica, un mòbil, documentació personal i diverses joies, que es van retornar al seu propietari.

A més, van recuperar la tauleta que els lladres havien llençat durant la fugida. D'altra banda, van intervenir diferents estris utilitzats per cometre robatoris com quatre tornavisos, una radial i un parell de guants.

Els detinguts, tots amb antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.