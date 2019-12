Quatre catalans guanyen una beca per fer una estada al Celler de Can Roca

Quatre barcelonins s'han emportat una beca organitzada per BBVA i el Celler de Can Roca per fer una estada de quatre mesos al restaurant amb tres estrelles Michelin de la ciutat de Girona. Aquest dimecres s'ha fet la prova final per conèixer quin dels 21 aspirants d'arreu d'Espanya s'emportava les set places que hi havia disponibles per treballar a la cuina dels germans Roca durant quatre mesos. A partir de les 10 del matí, els 21 joves han tingut una hora i mitja per cuinar un plat i posteriorment l'han tastat els membres del jurat (entre ells els germans gironins). A banda, nou persones més també s'han disputat tres beques per treballar a la sala del restaurant.

Els joves han entrat a les cuines instal·lades en una de les sales del Mas Marroch de Vilablareix (Gironès) a dos quarts de deu del matí. A les deu, el cronòmetre ha començat el compte enrere i tots els aspirants han començat a agafar pots i olles per posar-se a elabrorar els seus plats. Prèviament havien demanat quins ingredients i material necessitarien i els organitzadors els hi han facilitat tot.

Des del principi, el xef Joan Roca ha advertit als aspirants que valoraven "l'actitud" amb què entraven a les cuines per aconseguir una de les set places. En aquest sentit, Roca ha recordat que a les cuines del seu restaurant hi ha "molta diversitat" de gent i els agrada que hi hagi gent jove perquè "dona un valor afegit" als plats que es creen a la cuina.

Tot i així, Joan Roca ha avançat que un dels punts més importants era veure creacions que transmetessin "la procedència" de cada un dels aspirants. El cuiner ha recordat que el seu establiment moltes vegades té la cuina tradicional com a base per a noves creacions, així com també "la proximitat" dels productes.

Un altre dels aspectes que els germans han valorat ha estat la "sostenibilitat". Pel xef, en el Celler de Can Roca la sostenibilitat s'ha convertit en un pilar fonamental i això també s'ha de traduir en els plats que es dissenyen i els cuiners que hi treballen. De tota manera, el gironí ha assegurat que els aspirants "ja saben a on van" i per això en tots els plats hi havia "pinzellades amb la sostenibilitat i la consciència ecològica".

Per altra banda, els aspirants a guanyar la beca de personal de sala, han hagut d'avaluar-se de tres proves diferents. Per una banda, han parat una taula i el jurat ha observat si els coberts, les copes i la resta d'elements estaven col·locats correctament. En segon lloc també han creat un còctel i per últim han dissenyat un maridatge d'acord amb un menú.

30 finalistes de 393 candidats

Els 30 aspirants que aquest dimecres es jugaven una beca BBVA per fer una estada al Celler de Can Roca són els finalistes dels 393 candidats que es van presentar en aquesta candidatura. Per a una primera selecció, es van escollir les persones segons la seva formació i d'aquí en van sortir els 30 finalistes (21 cuiners i 3 especialistes en sala).

Una de les aspirants durant la prova

Ara, els deu seleccionats començaran a treballar colze a colze amb els cuiners que hi ha al Celler de Can Roca i amb la resta de personal de sala. Joan Roca ha destacat que els deu becats es sumaran a la resta d'estudiants en pràctiques que hi ha al restaurant triestrellat, com ara alguns dels alumnes de l'Escola d'Hostaleria de Girona.

Un dels escollits ha estat l'Èric Montes, de Vilanova i la Geltrú, i que només té 17 anys (era l'aspirant més jove). Actualment està estudiant en un centre de Barcelona i aquest estiu ha fet pràctiques en un restaurant. Aquest dimecres ha aconseguit posar-se el jurat a la butxaca amb un plat en què representava les diferents etapes de la vida d'una gamba jugant amb diferents textures d'aquest marisc.

Per a Montes, es tracta d'un "somni" poder entrar a les cuines del Celler de Can Roca i formar-se amb els seus cuiners.