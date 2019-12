Comença el pla pilot per acabar amb els talls de llum a la Font de la Pólvora

Arrenca el pla pilot per combatre el frau elèctric i acabar amb els talls de llum al barri de la Font de la Pólvora de Girona. A primera hora del matí, els operaris han començat a perforar la vorera que hi ha davant dels vuit blocs del carrer Mimosa on s'hi instal·laran els armaris amb fusibles. L'obra, que assumeix Endesa, costarà uns 15.000 euros i es preveu enllestir abans de Nadal. A partir d'aleshores, quan hi hagi sobrecàrregues en un edifici, tan sols saltarà la llum d'aquest bloc i no es quedarà tot el carrer a les fosques.

El cap d'Explotació de la companyia a Girona, Javier Céspedes, afirma que els talls no es deuen a avaries o a l'estat de la línia, perquè només s'utilitza "entre el 40 i el 50%" de la capacitat i el transformador ha passat totes les inspeccions pertinents. Per la seva banda, la plataforma veïnal Dignitat Font de la Pólvora insisteix que la xarxa elèctrica està obsoleta. A més, reclama que la responsabilitat de guardar les claus dels armaris de fusibles no recaigui damunt els presidents de les comunitats, i que es dipositin al centre cívic.